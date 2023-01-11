Израильтяне массово собираются возле первого магазина 7-Eleven, чтобы купить культовый товар

Американская мегасеть магазинов повседневного спроса 7-Eleven открыла свой первый магазин в Израиле в среду, и перед магазином в Тель-Авиве выстроилась огромная очередь первых покупателей.

Многие израильтяне захотели попробовать фирменные блюда, такие как напиток со льдом Slurpees. Маленький размер стоит 10 шекелей, а большой — 15 шекелей. Стоимость кофе составляет 9 шекелей, с клиентов не взимается дополнительная плата за альтернативное молоко, например, соевое.

Также в магазине можно купить хот-доги с булочками за 14,90 шекелей, не внося плату за соусы и начинки. С клиентов взимается 7 шекелей за мягкое мороженое или замороженный йогурт без дополнительных затрат на начинку. Помимо этого здесь продаются уникальные брендовые товары, израильские закуски, готовые блюда на вынос и основные товары для дома.

Посетители обслуживают себя и оплачивают свои товары либо в киоске самообслуживания, либо на стойке. Компания также пообещала вскоре запустить мобильное приложение, где клиенты смогут сканировать и оплачивать свои продукты.

תור ארוך ברחוב דיזנגוף עם פתיחת הסניף הראשון של הרשת האמריקנית סבן אילבן@DanaYarkechy pic.twitter.com/kCP8v7TfBb — כאן חדשות (@kann_news) January 11, 2023

Согласно ожиданиям, в Тель-Авиве к концу этого года откроют еще 8 магазинов, а к 2024 году по всей стране откроется еще 30 магазинов.

Сейчас магазин в Тель-Авиве будет работать в Шаббат, у него нет кошерной лицензии. Руководству компании еще предстоит решить, будут ли другие магазины открываться в субботу.

Сеть 7-Eleven с девизом «О, слава небесам за 7-Eleven» насчитывает 77 000 магазинов в 18 странах, а Израиль стал 19-м и первым на Ближнем Востоке. Подробнее об открытии первого магазина в нашей стране читайте в нашем материале.

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