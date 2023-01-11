План снижения стоимости жизни: основные заявления Нетаниягу и Смотрича

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр финансов Бецалель Смотрич представили 11 января план борьбы с ростом цен в экономике, который включает в себя ряд важных мер.
Об этом сообщает Telegram-канал «Израильские трудовыебудни».
В частности, планируется снижение роста цен на электроэнергию, воду, топливо и налогов на недвижимость. Новое правительство намерено помочь уязвимым слоям населения лучше справиться со стоимостью жизни.
«Поскольку правительство, которое я возглавляю, ставит стоимость жизни, войну со дороговизной жизни во главу своих приоритетов, мы не ждем. Сегодня вечером мы объявляем ряд первых шагов по борьбе с генераторами инфляции: электричеством, водой, топливом и налогами на имущество», ‒ сказал Нетаниягу.
По его словам, благодаря этим шагам удастся сократить ежемесячные расходы каждой семьи в Израиле, замедлить темпы роста цен и начать «крутить колесо вспять».
Смотрич заявил, что с момента своего вступления в должность в минфине он работает «день и ночь» над вопросом стоимости жизни. В рамках этого были проведены обсуждения для формирования плана, сохранения бюджетных рамок, не нарушения принципов и правил, а также для не разжигания инфляции.
«Это неотложный экстренный план, и в рамках государственного бюджета, с Божьей помощью, мы сформулируем большие шаги и ряд глубоких реформ», ‒ сказал он.
Основные пункты программы по борьбе с ростом стоимости жизни
- Снижение роста цен на электроэнергию
Акцизный налог на уголь будет снижен, и, соответственно, Управление электроэнергетики сможет уменьшить увеличение тарифа на электроэнергию примерно на 60 шекелей в год на домохозяйство (снижение примерно на 15% от повышения цены).
В ближайшие недели правительству будут представлены дополнительные шаги по дальнейшему снижению тарифа. Ожидается, что общие шаги приведут к сокращению примерно на 240 шекелей на домохозяйство и, вместе с инструментами помощи для более слабых слоев населения, снизят общий рост цен на электроэнергию в среднем примерно до 70% на домохозяйство.
Для малого и среднего бизнеса запланированные меры приведут к полной отмене повышения тарифа на электроэнергию.
- Уменьшение роста цен на воду
Увеличение тарифа на воду будет снижаться со скоростью, аналогичной снижению тарифа на электроэнергию. В результате переезда домохозяйства будут экономить десятки шекелей в год. Этот шаг был сделан благодаря снижению тарифа на электроэнергию, а также благодаря отказу от дивидендов от компании «Мекорот», так что вместо этого суммы будут использована для снижения тарифа на воду.
- Помощь в покрытии стоимости жизни для уязвимых слоев населения
Пособие на отопление будет частично авансировано, так что те, кто имеет право на пособие, получат выплату в размере около 200 шекелей сейчас, а не в октябре, чтобы помочь им справиться со стоимостью жизни в это время года.
Пособие на отопление представляет собой пособие в размере 608 шекелей, выплачиваемое каждый октябрь Ведомством национального страхования помогает примерно 300 000 пожилых людей, имеющих право на дополнительный доход, или пожилым людям, имеющим право на пособие по инвалидности.
- Замораживание роста цен на топливо
До конца 2023 года акциз на топливо будет снижен на 10 агорот. Данная мера позволит отменить вступившее в силу с 1 января 2023 года повышение цен на топливо (бензин) в размере 9 агорот и поможет снизить цену в конце этого года.
- Замораживание повышения ставок налога на имущество
Повышение ставок налога на жилую недвижимость (арнону) в размере 1,37%, вступившее в силу в январе 2023 года, будет заморожено. Ожидается, что этот шаг позволит сэкономить около 70 шекелей в год в среднем на домохозяйство.
В дополнение к этим мерам в январе начали действовать автоматические компенсационные механизмы, увеличивающие располагаемый доход домохозяйствю
- Увеличение пособий по национальному страхованию
Пособия по национальному страхованию увеличились в январе 2023 года в соответствии с обновлениями индекса. Большинство пособий были обновлены в размере 5,3%, согласно обновлению индекса потребительских цен, а пособия по инвалидности были обновлены в размере 9,8%.
- Уменьшение отчислений на социальное страхование и налога на здоровье
Шкалы сбора Национального страхования и налога на здоровье были обновлены в январе 2023 года по ставке 12,5% в соответствии с темпом роста средней заработной платы.
Все работники, чья месячная заработная плата превышает 6331 шекелей, получат скидку на ставку отчислений на социальное страхование и налог на здравоохранение до 67 шекелей в месяц.
- Снижение налогов
Ставки подоходного налога были обновлены в январе 2023 года в соответствии с обновлением индекса потребительских цен. Кроме того, стоимость кредитных баллов была обновлена, и стоимость балла увеличилась с 223 шекелей до 235 шекелей.
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