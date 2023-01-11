План снижения стоимости жизни: основные заявления Нетаниягу и Смотрича

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр финансов Бецалель Смотрич представили 11 января план борьбы с ростом цен в экономике, который включает в себя ряд важных мер.

Об этом сообщает Telegram-канал «Израильские трудовыебудни».

В частности, планируется снижение роста цен на электроэнергию, воду, топливо и налогов на недвижимость. Новое правительство намерено помочь уязвимым слоям населения лучше справиться со стоимостью жизни.

«Поскольку правительство, которое я возглавляю, ставит стоимость жизни, войну со дороговизной жизни во главу своих приоритетов, мы не ждем. Сегодня вечером мы объявляем ряд первых шагов по борьбе с генераторами инфляции: электричеством, водой, топливом и налогами на имущество», ‒ сказал Нетаниягу.

По его словам, благодаря этим шагам удастся сократить ежемесячные расходы каждой семьи в Израиле, замедлить темпы роста цен и начать «крутить колесо вспять».

Смотрич заявил, что с момента своего вступления в должность в минфине он работает «день и ночь» над вопросом стоимости жизни. В рамках этого были проведены обсуждения для формирования плана, сохранения бюджетных рамок, не нарушения принципов и правил, а также для не разжигания инфляции.

«Это неотложный экстренный план, и в рамках государственного бюджета, с Божьей помощью, мы сформулируем большие шаги и ряд глубоких реформ», ‒ сказал он.

Основные пункты программы по борьбе с ростом стоимости жизни

Снижение роста цен на электроэнергию

Акцизный налог на уголь будет снижен, и, соответственно, Управление электроэнергетики сможет уменьшить увеличение тарифа на электроэнергию примерно на 60 шекелей в год на домохозяйство (снижение примерно на 15% от повышения цены).

В ближайшие недели правительству будут представлены дополнительные шаги по дальнейшему снижению тарифа. Ожидается, что общие шаги приведут к сокращению примерно на 240 шекелей на домохозяйство и, вместе с инструментами помощи для более слабых слоев населения, снизят общий рост цен на электроэнергию в среднем примерно до 70% на домохозяйство.

Для малого и среднего бизнеса запланированные меры приведут к полной отмене повышения тарифа на электроэнергию.

Уменьшение роста цен на воду

Увеличение тарифа на воду будет снижаться со скоростью, аналогичной снижению тарифа на электроэнергию. В результате переезда домохозяйства будут экономить десятки шекелей в год. Этот шаг был сделан благодаря снижению тарифа на электроэнергию, а также благодаря отказу от дивидендов от компании «Мекорот», так что вместо этого суммы будут использована для снижения тарифа на воду.

Помощь в покрытии стоимости жизни для уязвимых слоев населения

Пособие на отопление будет частично авансировано, так что те, кто имеет право на пособие, получат выплату в размере около 200 шекелей сейчас, а не в октябре, чтобы помочь им справиться со стоимостью жизни в это время года.

Пособие на отопление представляет собой пособие в размере 608 шекелей, выплачиваемое каждый октябрь Ведомством национального страхования помогает примерно 300 000 пожилых людей, имеющих право на дополнительный доход, или пожилым людям, имеющим право на пособие по инвалидности.

Замораживание роста цен на топливо

До конца 2023 года акциз на топливо будет снижен на 10 агорот. Данная мера позволит отменить вступившее в силу с 1 января 2023 года повышение цен на топливо (бензин) в размере 9 агорот и поможет снизить цену в конце этого года.

Замораживание повышения ставок налога на имущество

Повышение ставок налога на жилую недвижимость (арнону) в размере 1,37%, вступившее в силу в январе 2023 года, будет заморожено. Ожидается, что этот шаг позволит сэкономить около 70 шекелей в год в среднем на домохозяйство.

В дополнение к этим мерам в январе начали действовать автоматические компенсационные механизмы, увеличивающие располагаемый доход домохозяйствю

Увеличение пособий по национальному страхованию

Пособия по национальному страхованию увеличились в январе 2023 года в соответствии с обновлениями индекса. Большинство пособий были обновлены в размере 5,3%, согласно обновлению индекса потребительских цен, а пособия по инвалидности были обновлены в размере 9,8%.

Уменьшение отчислений на социальное страхование и налога на здоровье

Шкалы сбора Национального страхования и налога на здоровье были обновлены в январе 2023 года по ставке 12,5% в соответствии с темпом роста средней заработной платы.

Все работники, чья месячная заработная плата превышает 6331 шекелей, получат скидку на ставку отчислений на социальное страхование и налог на здравоохранение до 67 шекелей в месяц.

Снижение налогов

Ставки подоходного налога были обновлены в январе 2023 года в соответствии с обновлением индекса потребительских цен. Кроме того, стоимость кредитных баллов была обновлена, и стоимость балла увеличилась с 223 шекелей до 235 шекелей.

«Курсор» сообщал, что впервые за 35 лет в Израиле профицит бюджета.