Израильтяне модернизировали судоверфь Филиппин

Израильская компания Israel Shipyards Ltd. модернизировала судоверфь Филиппин.

Об этом сообщает Telegram-канал «Израиль сегодня».

Филиппинский военно-морской флот (PN) и его возможности создания собственных военных кораблей, в частности, небольших быстродействующих ракет-перехватчиков (FAIC-M), получили дополнительный импульс благодаря израильской компании Israel Shipyards Ltd. Так, последняя передала документы и ключи недавно отремонтированной верфи во владение ВМФ в ночь со среды на четверг.

По словам представителя военно-морского флота капитан Бенджо Негранса, модернизированная верфь находится на военно-морской базе Паскуаль-Ледесма в Кавите-Сити. Передачу провели под председательством главы командования морских систем ВМС коммодора Мак Рауля Ракачо.

Он добавил, что документы и ключи от верфи передал директор по маркетингу Israel Shipyards Ltd. Ноам Кацаво в рамках проекта по приобретению FAIC-M. Их принял начальник военно-морской верфи ПН для первоначальной эксплуатации и обслуживания капитан ВМФ Нестор Галиндо.

FAIC-M ВМФ также называются патрульными катерами класса Acero. Приобретение этих FAIC-M предусмотрено проектами 2019 года, которые одобрил бывший президент Родриго Дутерте в рамках списка Horizon 2 программы модернизации вооруженных сил Филиппин.

Чуть ранее глава PN вице-адмирал Торибио Адачи-младший сказал, что в планах ВМС находится приобретение как минимум 15 ракетных катеров Shaldag Mark V израильского производства, являющихся основой его патрульных канонерских лодок класса Acero. С помощью дополнительных канонерских лодок класса Acero Филлипины намерены реализовать свои планы в «патрулировании морей страны».

Также «Курсор» сообщал, что авиакомпания El Al запустит прямые рейсы по четырем новым направлениям.

Помимо этого ЕС и Марокко хотят вовлечь Израиль в трехстороннее сотрудничество.