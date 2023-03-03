Авиакомпания El Al запустит прямые рейсы по четырем новым направлениям

Туристическая сфера в Израиле продолжает развиваться, недавно авиакомпания El Al объявила, что запускает прямые рейсы по четырем новым направлениям.

Об этом пишет издание «Детали».

Авиаперевозчик будет летать в Мельбурн в Австралии и Манилу на Филиппинах. Организация полетов в Манилу – историческое событие для израильтян, так как до этого ни одна авиакомпания не выполняла прямые рейсы из Израиля в островное государство. Мельбурн также считается весьма привлекательным направлениям, ведь там проживает большая еврейская община.

Среди других направлений, куда El Al в ближайшем времени откроет авиамаршрут — Сиэтл в США и Мумбаи в Индии. Благодаря возможности пролета над Саудовской Аравией путь до Мумбаи займет всего около пяти часов.

«Курсор» писал ранее, что израильская авиакомпания Arkia объявила, что в ближайшее время запустит прямые рейсы из аэропорта имени «Бен-Гурион» на экзотический курорт — Шри-Ланку. Такое решение было принято после того, как Оман открыл для наших авиаперевозчиков свое воздушное пространство.

Еще мы писали, что Оман открыл воздушное пространство для израильских самолетов. Такой шаг значительно сократит время полета рейсами израильских авиакомпаний в Индию, Китай, Японию и другие страны восточной Азии.

Напомним, что спустя 15 лет авиакомпании Израиля снова запустили самолеты в Турцию. Первые рейсы в Стамбул были выполнены воздушными суднами Israir. Позже к ней присоединятся Arkia и Sun d’Or.

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