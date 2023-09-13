Израильтяне начали активнее оформлять ипотеки - статистика

Эксперты объяснили, с чем это связано.

В августе 2023 года объем ипотечных кредитов, выданных коммерческими банками, составил 7,01 миллиарда шекелей, что на 600 миллионов шекелей больше, чем в предыдущем месяце (6,4 миллиарда). Это первый раз с декабря прошлого года, когда объем ипотечных кредитов превысил отметку в 7 миллиардов шекелей.

Об этом сообщает "Детали".

Данные Банка Израиля показывают, что в июле 2023 года объем ипотечных кредитов составил 6,4 миллиарда шекелей, что практически соответствует объему, выданному в июне (6,54 миллиарда) и мае (6,52 миллиарда).

В апреле банки выдали ипотечные кредиты на сумму всего 4,6 миллиарда шекелей, что является самым низким показателем с октября 2019 года. Однако специалисты отмечают, что в апреле было много праздничных дней, что может исказить общую картину.

Банки ожидали рост спроса на ипотеку до отметки в 7-7,5 миллиарда шекелей в июле, что типично для летних месяцев. Однако ситуация в целом не поощряет покупателей заключать сделки. Тем не менее спрос на ипотечные кредиты остается стабильным, что указывает на наличие "сжатого спроса", который может значительно увеличиться при наличии подходящих условий.

Банки отмечают увеличение интереса к ипотеке в последнее время. Возможно, это связано с ожиданием, что процесс повышения процентных ставок в значительной степени исчерпан, что позволяет лучше планировать получение ипотечного кредита, не беспокоясь о резком увеличении ежемесячных платежей в случае дальнейшего роста процентных ставок.

Ранее мы сообщали, что этим летом в Израиле существенно упали продажи квартир.