Израильтяне начали реже пользоваться общественным транспортом

В прошлом году на работу автобусом или поездом добирались только 15 процентов граждан.

Израильтяне начали все больше переходить на личный транспорт, чтобы добираться до места работы. Согласно данным за прошлый год, количество граждан, которые выбирали автобус или поезд для передвижения, сократилось на четверть, по сравнению с 2014 годом.

Об этом сообщает издание «Детали».

Министерство транспорта обработало данные Центрального статистического бюро и опубликовало нерадостную картину, поскольку за несколько последних лет наблюдается тенденция к снижению пользования общественным транспортом.

В 2021 году у каждого девятого израильтянина (11,5 процента) уходило больше часа на то, чтобы добраться до работы. И за последние пять лет ситуация практически не изменилась: в 2017 году 11,7 процента граждан тратили по крайней мере час на поездку. У 28 процентов опрошенных такая поездка занимала от получаса до часа. Иными словами, 40 процентов тратили на дорогу до работы по крайней мере 30 минут.

Что же касается прошлого года, то около 61 процент респондентов ответили, что приезжают на работу на личном автомобиле, а 13 процентов используют автобус. Доля велосипедистов немного превысила долю пассажиров поездов – соответственно, 2 процента и 1,8 процента. Еще 7 процентов израильтян предпочитают добираться до места работы пешком и столько же работают удаленно, а 6 процентов пользуются организованными развозками.

«Курсор» писал ранее, что через несколько лет в Израиле будут курсировать беспилотные общественные автобусы. Их задача будет состоять в том, чтобы снизить пробки на дорогах в стране и улучшить услуги для поощрения пользования общественным транспортом.

Еще мы писали, что в 2022-2026 годах «Ракевет Исраэль» получит на оптимизацию систем и модернизацию поездов финансирование на 16 миллионов шекелей.