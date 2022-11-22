Израильские железные дороги: на что потратят 16 млн шекелей

Бюджет на сумму 16 млрд шекелей выделен Израильским железным дорогам от министерства финансов.
Об этом сообщают Detaly.
Министерство транспорта и министерство финансов подписало соглашение с железнодорожной компанией «Ракевет Исраэль» на 2022-2026 годы.
В соглашении достигнуты такие договоренности:
- запланирована закупка новых поездов;
- в течение трех лет 90% поездов будут на электрической тяге;
- будет проведен ремонт ж/д станций общей стоимостью несколько миллионов шекелей;
- намечено введение новой системы продажи билетов;
- инвестиции в повышение точности движения поездов.
По заявлению министра транспорта Мейрав Михаэли, это беспрецедентное соглашение с компанией «Израильские железные дороги». Достигнуты цели — улучшение обслуживание, инфраструктуры и оптимизация расписания движения поездов.
«Революция общественного транспорта в Израиле находится в самом разгаре. В прошлом году мы предприняли беспрецедентные шаги по развитию железных дорог: электрификация, ремонт существующих станций и строительство новых железнодорожных станций», — подчеркнула Михаэли.
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