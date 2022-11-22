Израильские железные дороги: на что потратят 16 млн шекелей

12:12, Сегодня
Новости Израиля, Общество
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Фото: Avshalom Sassoni/Flash90

В 2022-2026 годах «Ракевет Исраэль» получит на оптимизацию систем и модернизацию поездов финансирование на 16 миллионов шекелей.

Бюджет на сумму 16 млрд шекелей выделен Израильским железным дорогам от министерства финансов.

Об этом сообщают Detaly.

Министерство транспорта и министерство финансов подписало соглашение с железнодорожной компанией «Ракевет Исраэль» на 2022-2026 годы.

В соглашении достигнуты такие договоренности:

  • запланирована закупка новых поездов;
  • в течение трех лет 90% поездов будут на электрической тяге;
  • будет проведен ремонт ж/д станций общей стоимостью несколько миллионов шекелей;
  • намечено введение новой системы продажи билетов;
  • инвестиции в повышение точности движения поездов.

По заявлению министра транспорта Мейрав Михаэли, это беспрецедентное соглашение с компанией «Израильские железные дороги». Достигнуты цели —  улучшение обслуживание, инфраструктуры и оптимизация расписания движения поездов.

«Революция общественного транспорта в Израиле находится в самом разгаре. В прошлом году мы предприняли беспрецедентные шаги по развитию железных дорог: электрификация, ремонт существующих станций и строительство новых железнодорожных станций», — подчеркнула Михаэли.

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