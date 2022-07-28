Израильтяне напали на арабского отдыхающего на пляже: в полиции озвучили подробности

Полиция сообщает, что подозреваемые в «террористической деятельности» заговорили с жертвой на арабском языке, а затем бросили в него коктейли Молотова.

Прокуратура намерена предъявить обвинения трем лицам, подозреваемым в нападении на израильского араба на пляже в Хадере. Инцидент произошел в прошлом месяце, когда подозреваемые бросили в араба коктейли Молотова.

Об этом говорится в заявлении израильской полиции в среду.

С объявлением обвинительных заключений стало известно об арестах подозреваемых в возрасте 19, 22 и 25 лет, жителей Хадеры.

Полиция сообщила, что троица была арестована в начале этого месяца, добавив, что мотивы подозреваемых считаются националистическими, а инцидент в заявлении полиции назван «террористической деятельностью».

Полиция также сообщила, что 12 июня трое подозреваемых подошли к двум людям, сидевшим на пляже Гиват-Ольга в Хадере. Говоря на арабском языке, подозреваемые спросили у них время. Когда мужчина ответил на арабском языке, они бросили в него зажигательные бомбы, которые не взорвались и «чудесным образом не причинили травм», сообщили в полиции.

Предполагаемой жертвой был житель арабской деревни Муавия в районе Хайфы, 28 лет. Он сидел на пляже со своей спутницей.

Подозреваемые были арестованы 4 июля в результате совместного расследования полиции и службы безопасности ШАБАК, и с тех пор срок их содержания под стражей периодически продлевался.

Обвинительные заключения будут предъявлены подозреваемым в окружном суде Хайфы сегодня в четверг, сообщила полиция.

«Курсор» писал ранее, что 21 июля в центре Израиля произошло чрезвычайное происшествие.