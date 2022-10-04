Израильтяне не используют праздничные купоны на сотни миллионов шекелей

Компания «Ваадим» уточняет, что каждый год выпускает праздничные подарочные купоны на сумму 4-4,5 млрд шекелей.

Большая часть израильтян не реализует талоны, которые им предоставляются к праздникам Рош ха-Шана и Песаху.

Согласно данным 12 канала ИТВ, не используются 20% купонов от общего количества на сумму в 700 миллионов шекелей каждый год. В основном, их либо не используют при покупках товаров, либо теряют.

Такие данные предоставила компания «Ваадим», которая специализируется на их эмиссии по заказу Объединения профсоюзов (Гистадрут). Ежегодно в Израиле выпускается таких подарочных купонов на сумму 4-4,5 млрд шекелей. Но их действие ограничено, не во всех магазинах и торговых сетях их могут использовать покупатели.

При этом Банк Израиля уточнил, что 56% на сумму 670 млн шекелей от выпущенных в обращение купонов теряется потребителями или не используется при покупках.

К слову, срок действия подарочных купонов ограничен 5 годами с момента их выпуска.

«Курсор» писал ранее, что торговая израильская сеть «Рами Леви» объявила, что ее купонами можно будет расплачиваться за авиабилеты и туристические пакеты от компании «Исраэйр» при поездке за границу.