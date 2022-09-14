Прогноз на праздники: израильтяне выбросят на помойку еду на 1,2 млрд шекелей

Согласно исследованию, проведенному аналитиками, во время праздников израильтяне выбросят в мусор примерно 250 тысяч тонн продуктов.

Приближаются праздники, и как правило, на Рош ха-Шана и Суккот израильтяне покупают большое количество продуктов, чтобы устроить пышное застолье. Но согласно исследованию, проведенному аналитиками компании BDO по заказу организации «Лекет Исраэль», в мусор во время праздников уйдет около 250 тысяч тонн продуктов на сумму 1,2 млрд шекелей.

Об этом сообщает «Детали».

В праздничные дни израильтяне употребляют больше пищи, а соответственно возрастает и количество выбрасываемой еды. В среднем домохозяйство тратит около 3215 шекелей на продукты питания во время праздников, из них 490 шекелей будут потрачены впустую, потому что купленные на них товары уйдут на помойку.

В то же время, согласно данным, предоставленным Службой национального страхования за прошлый год, около 256 тысяч семей в Израиле испытывают нехватку продовольствия.

«Курсор» писал ранее, что израильтяне начали задумываться над тем, где провести приближающийся праздник Рош ха-Шана, ведь в 2022 году он соединяется с выходными, а значит можно планировать полноценный отдых. Статистика Google показала, на какие туристические направления спрос существенно вырос.

Еще мы писали, что работники большинства предприятий с хорошими профсоюзами рассчитывают на подарки к Рош ха-Шана на сумму около 900 шекелей.