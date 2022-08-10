Купонами сети «Рами Леви» можно будет расплатиться за авиабилеты

Торговая израильская сеть «Рами Леви» объявила, что ее купонами можно будет расплачиваться за авиабилеты и туристические пакеты от компании «Исраэйр» при поездке за границу.
Об этом сообщает издание «Детали».
Предприниматель Рами Леви, владелец одноименной сети супермаркетов и его партнер бизнесмен Шалом Хаим в прошлом году купили авиакомпанию «Исраэйр». А в июле Леви выкупил 20% туристического агентства «Дизенхауз» и теперь компания «Рами Леви» израильтянам предлагает использовать купоны своей сети для приобретения авиабилетов и турпакетов.
Известно, что купон выпускается как в электронном виде, так и в виде пластиковой карты. При использовании электронного купона необязательно нужен смартфон, потому что его активация не требует подключения к сети и специального приложения.
К слову, в начале мая 2021 года совет директоров «Исраэйр», согласно решению новых владельцев, полностью прекратил полеты по субботам и в праздничные дни.
«Курсор» писал ранее, что у клиентов авиакомпании Delta скоро появится больше направлений для путешествий. В марте 2023 года она возобновляет рейс между Атлантой и Тель-Авивом.
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