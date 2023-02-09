Израильтяне не могут получить удостоверение пожилого гражданина: в чем причина

Множество пожилых израильтян начали жаловаться на министерство по вопросам социального равенства из-за того, что ведомство прекратило рассылать им «Удостоверения пожилого гражданина», которое предоставляет определенные льготы.

Об этом пишет издание «Детали».

Оказалось, что причина состоит в том, что министерство прекратило сотрудничество с одной типографией и не заключило договор с другой. Из-за этого пожилые люди фактически не имеют возможности получить удостоверение.

Отметим, что при достижении пенсионного возраста израильтяне имеют право на получение такого удостоверения, при его предъявлении пожилые люди получают скидки и льготы. Но на сегодняшний день его при достижении гражданином пенсионного возраста уже не отправляют автоматически, а предлагают гражданам скачать цифровую версию посредством мобильного приложения. Но для многих пожилых израильтян такая процедура является проблематичной.

В министерстве отметили, что работают над тем, чтобы скорее решить проблему и возобновить выдачу сертификатов.

«Курсор» писал ранее, что офис главного контролера Израиля Мататияху Энгельмана представил в среду, 8 февраля, отчет, касающийся сбоев и недостатков в работе государственных организаций, на которые чаще всего жалуются пожилые граждане страны.

Еще мы писали, что за последние годы количество пенсионеров, которых нужно посещать на постоянной основе, выросло в геометрической прогрессии. В связи с возросшим объемом работы «Битуах Леуми» рассматривает возможность увеличения зарплаты сиделок и социальных служащих.

Напомним, что Центральное статистическое бюро Израиля сообщило, что население Израиля начисляет 9,5 миллионов жителей, а также отметило, что примерно 74 процента жителей Израиля — евреи