На работу каких госслужб и учреждений Израиля больше всего жалуются пенсионеры

Офис главного контролера Израиля Мататияху Энгельмана представил в среду, 8 февраля, отчет, касающийся сбоев и недостатков в работе государственных организаций, на которые чаще всего жалуются пожилые граждане страны.
Об этом пишет экономическое издание Calcalist.
Согласно отчету, в настоящий момент 12 процентов жителей преодолели 65-летний возраст. Через 15 лет в Израиле будет более 2 млн пенсионеров (14.2 процента от всего населения).
В 2021 году, по данным отчета, пенсионеры подали примерно 3 тысячи жалоб на работу госслужб и учреждений Израиля. Наибольшие нарекания среди возрастного населения вызывает работа Битуах Леуми (до тысячи жалоб в 2021 году).
Также пенсионеры крайне недовольны работой:
- Министерства транспорта (825 жалоб);
- Министерства здравоохранения (564);
- Почты Израиля (544);
- Амидара (429);
- Налогового управления (418);
- Полиции (349).
«Курсор» писал ранее, что за последние годы количество пенсионеров, которых нужно посещать на постоянной основе, выросло в геометрической прогрессии. В связи с возросшим объемом работы «Битуах Леуми» рассматривает возможность увеличения зарплаты сиделок и социальных служащих.
Еще мы писали, что с 2023 года в Институте национального страхования («Битуах Леуми») заявили, что вводят новые услуги, которые упростят жизнь многих граждан.