На работу каких госслужб и учреждений Израиля больше всего жалуются пенсионеры

Офис главного контролера Израиля Мататияху Энгельмана представил в среду, 8 февраля, отчет, касающийся сбоев и недостатков в работе государственных организаций, на которые чаще всего жалуются пожилые граждане страны.

Об этом пишет экономическое издание Calcalist.

Согласно отчету, в настоящий момент 12 процентов жителей преодолели 65-летний возраст. Через 15 лет в Израиле будет более 2 млн пенсионеров (14.2 процента от всего населения).

В 2021 году, по данным отчета, пенсионеры подали примерно 3 тысячи жалоб на работу госслужб и учреждений Израиля. Наибольшие нарекания среди возрастного населения вызывает работа Битуах Леуми (до тысячи жалоб в 2021 году).

Также пенсионеры крайне недовольны работой:

Министерства транспорта (825 жалоб);

Министерства здравоохранения (564);

Почты Израиля (544);

Амидара (429);

Налогового управления (418);

Полиции (349).

«Курсор» писал ранее, что за последние годы количество пенсионеров, которых нужно посещать на постоянной основе, выросло в геометрической прогрессии. В связи с возросшим объемом работы «Битуах Леуми» рассматривает возможность увеличения зарплаты сиделок и социальных служащих.

Еще мы писали, что с 2023 года в Институте национального страхования («Битуах Леуми») заявили, что вводят новые услуги, которые упростят жизнь многих граждан.