Израильтяне по-прежнему гордятся своей идентичностью — опрос

При этом более высокий процент молодых респондентов идентифицировали себя как «политически правых».

Национальная гордость израильтян оставалась стабильной в 2022 году. При этом более высокий процент молодых израильтян идентифицировали себя как правых.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Израильского института демократии, информирует Jewish Press.

«Гордость за то, что ты — израильтянин, оставалась стабильной среди еврейского общества на протяжении многих лет (в среднем за несколько лет: 85,9%). Среди арабской общественности показатель 2022 года в 38% был намного ниже среднего многолетнего показателя в 46%», — говорится в сообщении.

Опрос также показал, что с 2019 года по июнь 2022 года наблюдалось снижение доли опрошенных, считающих ситуацию в Израиле «хорошей или очень хорошей», а также увеличение доли тех, кто назвал ситуацию «плохой или очень плохой».

«Опрос показал, что за последние 20 лет более высокий процент молодых респондентов, чем респондентов старшего возраста, идентифицировали себя как политически правых (73% в возрастной группе 18-24 лет)», — утверждают социологи.

Как сообщал Курсор, только 18% израильтян доверяют Кнессету. При этом абсолютное большинство граждан считает, что политики больше заботятся о своих личных интересах, чем об обществе, которое их избрало. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного Институтом демократии Израиля.

Отмечается, что перед выборами в Кнессет 25-го созыва произошло значительное снижение доверия населения к государственным институтам. При этом уровень доверия по сравнению с прошлогодними результатами увеличился только по отношению к ЦАХАЛу и президенту.

Также Курсор информировал о том, что в Кнессете 25-го созыва всего 29 депутатов-женщин. Для сравнения: в Кнессете прошлого созыва было 43 женщины. При этом женщины составляют 50,4 процента населения Израиля.

В формирующемся правительстве ситуация с женским представительством еще хуже, чем в нынешнем. В лучшем случае в правительстве будут 4-5 министров-женщин, при этом в уходящем их девять. В предыдущем правительстве Биньямина Нетаниягу было 8 министров-женщин, до этого — 6, а в 2013 году их было 4.