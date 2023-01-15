Уровень доверия к Кнессету упал до 20-летнего минимума — опрос

Только 18% израильтян доверяют Кнессету. При этом абсолютное большинство граждан считает, что политики больше заботятся о своих личных интересах, чем об обществе, которое их избрало.

Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного Институтом демократии Израиля, сообщает портал Maariv.

Отмечается, что перед выборами в Кнессет 25-го созыва произошло значительное снижение доверия населения к государственным институтам. При этом уровень доверия по сравнению с прошлогодними результатами увеличился только по отношению к ЦАХАЛу и президенту.

«Только 18% населения Израиля доверяет Кнессету, и только 9% доверяют политическим партиям. Кроме того, согласно отчету, среди израильской общественности широко распространено мнение, что политики не выполняют свою миссию как те, кому в первую очередь вверены интересы своих избирателей, их считают теми, кто в основном заботится о самих себе. 85% респондентов-евреев и 82% арабов считают, что политики больше заботятся о своих личных интересах, чем об интересах общества, избравшего их, и только 22% считают, что депутаты усердно работают и хорошо выполняют свои обязанности», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, первым назначенным министром, сложившим с себя депутатские полномочия, стал министр по делам Иерусалима и наследия раввин Амихай Элияху. 30 декабря он подал спикеру Амиру Охане заявление об уходе из Кнессета.

Элияху поблагодарил Охану за то, что тот принял заявление накануне Шаббата.

“Я подаю заявление об отставке из Кнессета, чтобы я мог сосредоточиться на продвижении наследия и связи с корнями нашего народа на Земле Израиля. Благодарю вас, спикер Амир Охана, и желаю успехов в вашей новой роли”, — сказал Элияху.

В свою очередь Охана принял заявление Элияху о сложении депутатских полномочий и пожелал ему больших успехов на посту министра.

Также Курсор информировал о том, что в Кнессете 25-го созыва всего 29 депутатов-женщин. Для сравнения: в Кнессете прошлого созыва было 43 женщины. При этом женщины составляют 50,4 процента населения Израиля.

В формирующемся правительстве ситуация с женским представительством еще хуже, чем в нынешнем. В лучшем случае в правительстве будут 4-5 министров-женщин, при этом в уходящем их девять. В предыдущем правительстве Биньямина Нетаниягу было 8 министров-женщин, до этого — 6, а в 2013 году их было 4.