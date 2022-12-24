В Кнессете и правительстве резко сократилось женское представительство

Сегодня Израиль находится на 47-м месте в мире по представительству женщин в правительстве, теперь страна он опустится на 140-ю позицию.

В Кнессете 25-го созыва, который был приведен к присяге месяц назад, всего 29 депутатов-женщин. Для сравнения: в Кнессете прошлого созыва было 43 женщины. При этом женщины составляют 50,4 процента населения Израиля.

Об этом пишет портал Детали.

Отмечается, что в формирующемся правительстве ситуация с женским представительством еще хуже, чем в нынешнем. В лучшем случае в правительстве будут 4-5 министров-женщин, при этом в уходящем их девять. В предыдущем правительстве Биньямина Нетаниягу было 8 министров-женщин, до этого — 6, а в 2013 году их было 4.

«Это означает, что мы вернулись на десятилетие назад. Если сегодня Израиль находится на 47-м месте в мире по представительству женщин в правительстве, то когда новое правительство будет приведено к присяге на следующей неделе, он опустится на 140-е место, в группу стран, в которую входят Пакистан, Сирия, Алжир и Турция. На вершине мирового рейтинга по представительству женщин находится Финляндия.

По данным издания, основная причина того, что в формирующейся коалиции так мало женщин, заключается в том, что в ультраортодоксальных партиях до сих пор нет ни одной женщины.

«Еще в 2012 году началась борьба за представительство ультраортодоксальных женщин в Кнессете. Прошло десятилетие, и ничего не продвинулось, даже несмотря на решение БАГАЦа, обязывающее ультраортодоксальные партии принимать женщин в свои ряды», — резюмирует издание.

Как сообщал Курсор, Кнессет 19 декабря одобрил законопроект, увеличивающий минимальное количество депутатов, необходимое для формирования новой фракции в парламенте.

Также Курсор информировал о том, что Курсор, специальный комитет по «закону Бен-Гвира» под председательством депутата Офира Каца от «Ликуда» одобрил в первом чтении законопроект о внесении поправок в Постановление о полиции. Ожидается, что закон будет вынесен на голосование в первом чтении на пленарном заседании Кнессета в ближайшие два дня.