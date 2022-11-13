Израильтяне рассказали об опасных побочных симптомах популярного лекарства

После неожиданной смерти 19-летней израильтянки, наступившей после приема жаропонижающего препарата «Оптальгин», многие люди поделились информацией об опасных симптомах, тоже вызванных приемом этого лекарства.

Об этом сообщает 12-й канал.

По словам 31-летней Ширы Грисеро, примерно три года назад во время приступа мигрени она решила выпить 25 капель «Оптальгина», сколько и было указано на упаковке.

«Уже через несколько секунд я начала ощущать удушье. Едва успела дойти из кухни до спальни. Было такое ощущение, что я умираю», ‒ рассказала она.

По словам женщины, у нее потемнело в глазах и она чуть не потеряла сознание. К счастью, рядом были ее родные-медики, которые заметили, что это анафилактический шок. Ей сделали инъекцию адреналина и отправили в отделение неотложной помощи.

Медики были шокированы, потому что Грисеро постоянно принимала «Оптальгин» и шанс подобного развития события составлял один на миллион. В итоге ей поставили диагноз ‒ чувствительность к «Оптальгину».

Эта женщина не единственная, пережившая подобное. Так, примерно два месяца назад 47-летняя Лиза Серози после приема этого лекарства ощутила удушье и у нее началась тошнота.

В больнице она не рассказала о приеме «Оптальгина» и симптомы объяснили пищевой аллергией. Спустя три недели, когда женщина вновь приняла лекарство, они трижды теряла сознание и у нее случился сильный приступ аллергии. По ее словам, она бы умерла, если бы сын не вызвал «скорую». Медики ей поставили аналогичный диагноз ‒ чувствительность к «Оптальгину».

По словам доктора Игоря Корсунского, эксперта в области гематологии и терапии и медицинского директора Медицинского центра Негева в Беэр-Шеве, упоминаемый препарат является эффективным обезболивающим, но порой может вызывать побочные эффекты, а в редких случаях быть опасным для жизни.

Он утверждает, что если человек недавно употребил «Оптальгин», но чувствует себя нормально, то ему не стоит беспокоиться и бежать сдавать анализ крови. В случае же слабости, лихорадки, боли в горле и других необычных симптомов следует прекратить прием медикамента и обратиться ко врачам.

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