Названы лучшие врачи Израиля за 2022 год

Популярное издание Forbes уже в девятый раз рассказало о лучших врачах Израиля, в список которых включили 1428 медиков из 36 медицинский областей, разделенных по 177 категориям.

Им в этом помогли десятки врачей-экспертов, порекомендовавшие тех специалистов, которых они считают лучшими. Большая часть представленных в списке врачей работает в больницах в центре Израиля, но также есть те, которые осуществляют свою деятельность на севере, юге, в районе Иерусалима или на «периферии».

1428 специалистов работают в 48 медицинских учреждениях Израиля. Также в списке есть множество врачей, ведущих частную практику.

Например, в Северном округе инфекционные болезни лечит доктор и заведующая инфекционным отделением больницы «Ха-Эмек» в Афуле Бибиана Хазан. Также она руководитель проектов и тренингов по разумному применению антибиотиков.

В рейтинг также попал профессор Дан Тернер, заведующий детским отделением гастроэнтерологии и питания, специалист по воспалительным заболеваниям кишечника и лечения болезни Крона и колита в отделении детской гастроэнтерологии больницы «Шаарей Цедек» в Иерусалиме.

В 2008 году он стал основателем междисциплинарного Центра воспалительных заболеваний кишечника у детей и подростков. Также работает волонтером среди бедуинов из племени Джахалин в северной части Иудейской пустыни, где отсутствуют инфраструктура и доступ к медицине.

Forbes вспомнил о руководителе отделения детской и подростковой хирургии в медицинском центре «Рамбам» в Хайфе и отделения детской хирургии в медицинском центре «Пория» возле Тверии докторе Ране Штейнберге. Он специализируется на детской онкологии, трансплантации почек и роботизированной хирургии.

Напоследок вспомним о докторе Яєле Шапире Глиц ‒ отоларингологе медцентра «Каплан» (Реховот), руководителе центра болезней горла, голосовых связок и проблем с глотанием (дисфагией), и волонтере в организации «Ле-Маанам», которая помогает выжившим в Холокосте. Также специалист создал веб-сайт на иврите, где представлено более 140 страниц с информацией о проблемах с глотанием и их лечении.

Также «Курсор» сообщал о том, кто вошел в список лучших работодателей Израиля.