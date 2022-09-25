Израильтяне считают, что ядерные объекты Ирана надо атаковать даже без поддержки США

Большинство жителей Израиля поддерживают атаки на иранские ядерные объекты. Также опрос показал, что 29% израильтян считают, что следующий год будет лучше предыдущего.

Согласно опросу Израильского института демократии, 49% всех израильтян и 55% евреев полностью или частично согласны с тем, что Израиль должен атаковать иранские ядерные объекты даже без поддержки США.

Менее трети израильских евреев (31%), согласно исследованию, хотят, чтобы следующее правительство в Иерусалиме продвигало решение о создании двух государств как средство разрешения конфликта с палестинцами. 36% израильтян, в том числе 58% евреев, не хотят, чтобы эта возможность продвигалась после выборов в еврейском государстве, запланированных на 1 ноября. При этом, 11% израильтян-евреев заявили, что не знают, как должно действовать следующее правительство.

Что касается предстоящего еврейского Нового года, который начинается в воскресенье с заходом солнца, 29% израильтян считают, что следующий год будет лучше предыдущего; 30% считают, что будет примерно столько же; 21% считают, что будет хуже; и 20% сказали, что не знают.

Опрос 605 мужчин и женщин, опрошенных на иврите, и 149 на арабском языке был проведен в Интернете и по телефону в период с 18 по 20 сентября 2022 года и имеет погрешность 3,59 при уровне достоверности 95%.э

Ранее Курсор писал, что опрос показал, сколько израильтян поддерживает решение о создании двух государств.

Напомним, мы сообщали о срочной репатриации в Израиль: что нужно делать.