Срочная репатриация в Израиль: что нужно делать

В последнее время все больше человек сталкиваются с рядом сложностей во время срочной репатриации в Израиль. Однако есть ряд шагов, которые позволят упростить процесс для тех, кто решил срочно репатриироваться в Израиль.

Об этом сообщается в Телеграм-канале ГОЛОС ИЗРАИЛЯ.

Шаг 1. Необходимо собрать документы

Список документов, которые нужно взять с собой:

Во-первых, для доказательства еврейского происхождения нужно предоставить документы минимум трех поколений — вы, ваши мать и отец, бабушки и дедушки. Базовые документы: свидетельства о рождении (+ форма 4), браках, смертях ( + форма 12) в оригиналах; любые документы, которые подтверждают необходимую цепочку родства (желательно с указанием национальности); справка о несудимости (предпочтительнее с апостилем); справка о семейном положении (форма 15 из МФЦ).

Полный список документов можно найти на сайте посольства Израиля в рф.

Шаг 2. Улететь. Репатриация в Израиле — Смена статуса

Сейчас одна из самых главных задач в стране, откуда вы собираетесь вылетать (после сбора всех нужных документов) — найти и купить билет, чтобы улететь в Израиль. Вы въезжаете в качестве туриста в Израиль, а затем уже здесь будете проходить процедуру ускоренной репатриации (алии) и если все пройдет хорошо, то сможете сменить свой статус с туриста на гражданина Израиля.

Вся суть процедуры в том, что вы в одном месте (список мест здесь, предварительно нужно прийти и записаться на прием) проходите необходимую консульскую проверку у представителя НАТИВа (он проверяет ваши документы, которые подтверждают право на репатриацию, если все хорошо — получаете одобрение). После этого вас направляют к представителю МВД (он проверяет документы и выдает временный внутренний паспорт — теудат зеут змани) и представителю Министерства алии и интеграции (выдает удостоверение нового репатрианта — теудат оле).

Вероятно, что вы не получите эти два документа сразу, они придут по почте или их нужно будет забрать позже. Однако вы будете иметь ответ от консула и в случае, если ответ положительный, то все остальное будет проходить с вашим минимальным вмешательством. После получения этого пакета документов необходимо заказать постоянный теудат зеут в МВД, открыть банковский счет, чтобы получать выплаты (корзину) от Миналии (о сумме выплат можно почитать здесь и здесь о дополнительных выплатах) и выбрать больничную кассу.

Есть вы прилетели в будние дни (исключая Шаббат и праздники), вы можете сразу пройти предварительную консульскую проверку. В таком случае очень важно НЕ идти на паспортный контроль. Перед паспортным контролем есть телефон и оттуда вы можете связаться с представителем МИД (представители разговаривают по-русски) и объяснить им, что вы прилетели из рф и хотите сделать алию. После этого вас направят в офис Министерства алии в аэропорте, где нужно будет пройти предварительную консульскую проверку и, если получите одобрение, то начнете свой процесс алии. Кроме этого, сотрудники МИДа выдадут вам бесплатную сим-карту, медстраховку на месяц и такси из аэропорта.

Шаг 3. Успешная Алия и интеграция

После всех этих процедур, если все прошло хорошо, вы станете гражданином Израиля.

Ранее Курсор писал, что Яир Лапид предлагает эвакуировать евреев из рф. Премьер-министр Яир Лапид обратился к компании «Эль-Аль» касаемо продолжения рейсов между Израилем и россией, чтобы евреи могли эвакуироваться, если они этого желают.

Кроме этого, министры созывают экстренное совещание по репатриации для российских евреев. Правительственные министры соберутся на экстренную встречу, чтобы обсудить новую проблему, с которой столкнется Государство Израиль.

Рекордная алия: названо количество репатриантов, прибывших в Израиль в 2022 году. Министерство алии и интеграции сообщило, что за 8 месяцев 2022 года в Израиль прибыло 47,6 тысяч репатриантов, среди которых 36,6 тысяч (77%) являлись жителями Украины и россии.

Помимо этого, главный раввин Украины заявил, что он бы посоветовал евреям россии репатриироваться. По словам, Моше Реувена Асмана, в Советском Союзе существовал сильный антисемитизм. При этом в таких крупных городах, как москва и санкт-петербург*, старались имитировать политику терпимости, толерантности.

Также Курсор сообщал, что в Гистадруте создали управление по работе с трудящимися-репатриантами.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!