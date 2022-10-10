Израильтяне слишком много работают за счет свободного времени — отчет

Новый отчет Арлозоровского форума показал, что 43% израильтян регулярно работают за счет своего свободного времени, чтобы удовлетворить требования работы, что на 80% больше, чем в 2016 году.

Опрос, проведенный форумом совместно с Институтом геокартографии, показывает, что чуть менее половины израильтян сообщают, что они работают хотя бы раз в неделю за счет своего свободного времени, чтобы не отставать от своих рабочих нагрузок. Эта статистика еще более показательна, учитывая тот контекст, что израильтяне уже работают гораздо больше часов, чем принято в странах ОЭСР: около 1 900 часов в год в Израиле по сравнению с примерно 1 540 часами в Великобритании и 1380 часами в Германии.

«Израильтяне слишком много работают, и это наносит ущерб нашей экономике и качеству жизни», — сказал Амит Бен-Цур, генеральный директор Форума Арлозоров, который подчеркнул «нездоровый баланс между рабочим временем и домом, семьей и отдыхом, который существовал в Израиле даже до коронавируса», и отметил, что на многих рабочих местах сотрудники должны быть доступны 24/7.

«Это не то, как выглядят нормальные трудовые отношения — это вредно для рабочих и их семей, а также для израильской экономики, которая страдает от низкой производительности, отчасти из-за чрезмерно продолжительного рабочего дня. Организации работников и работодателей в сотрудничестве с правительством должны принять новые нормы, которые установят здоровый баланс между домом и рабочим местом — баланс, который укрепит экономик», — продолжил Бен-Цур.

Исследование является результатом опроса, проведенного в июне 2022 года, в котором приняли участие 3 000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше, включая репрезентативную выборку рабочей силы, в том числе в арабском и ультраортодоксальном секторах.

Среди примечательных выводов опроса можно отметить отчет о том, что явление увеличения объема работы в свободное время затронуло все возрастные группы, при этом наибольшее увеличение произошло среди пожилых работников в возрасте 65 лет и старше. Кроме того, одна из самых молодых возрастных групп, от 20 до 34 лет, сообщила о значительном увеличении свободного времени, что, как отмечается в отчете, «противоречит сообщениям о том, что молодые люди не готовы много работать».

Исследование показывает, что наемные работники переняли модели работы самозанятых: с 2016 по 2022 год процент работников, регулярно работающих за счет своего свободного времени, подскочил с 18% до 35% для неуправленческих работников. для наемных работников и от 29% до 40% для самозанятых. Эти данные показывают, что разрыв в рабочих привычках между наемными работниками и самозанятыми значительно сократился.

В другом интересном сдвиге в 2016 году неортодоксальные евреи работали за счет своего свободного времени немного чаще, чем ультраортодоксы, но с 2022 года эта тенденция изменилась: более высокий процент ультраортодоксов работает за счет свободного времени, чем другие.

Наконец, в отчете отмечается, что исследование не выявило существенных различий между мужчинами и женщинами в отношении работы в свободное время.

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Курсор сообщал, что Служба национального страхования Израиля («Битуах леуми») отметила, что в стране стремительно растет число граждан, имеющих право на пособие по уходу. В этом году им будет выплачено 14 миллиардов шекелей.

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