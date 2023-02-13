Израильтяне смогут летать прямыми авиарейсами в Японию

Для израильтян уже с марта станут доступными прямые авиарейсы в Японию.

Об этом сообщает Japan Today.

Прямые рейсы между аэропортом Нарита недалеко от Токио и Тель-Авивом в Израиле начнутся со 2 марта, впервые будут доступны беспосадочные рейсы между двумя странами, сообщил оператор японского аэропорта. Рейсы, выполняемые авиакомпанией El Al Israel Airlines Ltd., будут выполняться два раза в неделю, как сказано в пресс-релизе корпорации международного аэропорта Нарита, базирующейся в префектуре Тиба.

Флагманский авиаперевозчик Израиля изначально планировал запустить новый маршрут с марта 2020 года, но график был перенесен из-за пандемии COVID-19. По словам оператора аэропорта, японские компании расширяют свой бизнес в Израиле, особенно в секторе информационных технологий, а Япония набирает популярность среди израильских путешественников как международное направление.

Ранее мы рассказывали о запуске венгерской бюджетной авиакомпанией Wizz Air из аэропорта Барселоны «Эль-Прат» (Испания) новой авиалинии в аэропорт «Бен-Гурион» в Тель-Авиве. На сегодняшний день для путешественников уже доступны билеты на официальном сайте авиаперевозчика. Их стоимость начинается от 54,99 евро.

Отмечается, что BARDC в рамках своего Стратегического плана на 2021–2024 годы поставил основной целью восстановление маршрутов, которые работали до пандемии, а также увеличение пропускной способности некоторых существующих направлений с высоким спросом, но низким предложением.

Также «Курсор» сообщал, что вчера, 12 февраля, рейс 974 авиакомпании El Al из Дубая в Тель-Авив, выполнявшийся на Боинге 777, вернулся в Дубай сразу после взлета, что было обусловлено неисправностью в салоне самолета.