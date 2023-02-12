Авиарейс из Дубая в Тель-Авив отменили сразу после взлета самолета: в чем причина

Рейс 974 авиакомпании El Al из Дубая в Тель-Авив, выполнявшийся на Боинге 777, вернулся в Дубай сразу после взлета.

Об этом сообщает Telegram-канал «Израиль сегодня«.

Возвращение обусловлено неисправностью в салоне самолета.

Ранее мы рассказывали, что число погибших при землетрясениях в юго-восточных провинциях Турции выросло до 29 605 человекм, что подтвердили в управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Чуть ранее заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что в результате мощных землетрясений в Турции и Сирии число погибших, скорее всего, удвоится. По его мнению, со временем подтвердят ещё десятки тысяч смертей, потому что разбор завалов продолжается, и чем ближе к концу спасательная операция, тем меньше шансов найти кого-то живым.

Также «Курсор» сообщал, что в Китае в небе зафиксировали неопознанный летающий объект недалеко от прибрежного города Жичжао. Утверждается, что правительство планирует сбить НЛО, а местным рыбакам рекомендуют не терять бдительность ради безопасности.