Авиакомпания Wizz Air запускает в Тель-Авив новый маршрут

В настоящий момент билеты уже доступны на сайте авиаперевозчика.

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air запускает из аэропорта Барселоны «Эль-Прат» (Испания) новую авиалинию в аэропорт «Бен-Гурион» в Тель-Авиве.

О запуске нового маршрута представители компании и Комитет по развитию воздушных маршрутов Барселоны (BARDC) договорились в феврале.

На сегодняшний день для путешественников уже доступны билеты на официальном сайте авиаперевозчика. Их стоимость стартует от 54,99 евро.

Отмечается, что BARDC в рамках своего Стратегического плана на 2021–2024 годы поставил основной целью восстановление маршрутов, которые работали до пандемии, а также увеличение пропускной способности некоторых существующих направлений с высоким спросом, но низким предложением.

«Курсор» писал ранее, что в июне текущего года авиакомпания SunExpress, которой на равных паях владеют Turkish Airlines и Lufthansa, решила увеличить частоту авиарейсов из Тель-Авива в Анталью.

Еще мы писали, что израильская чартерная авиакомпания «Сан-Дор» в мае текущего года запускает рейсы в Тиват — современный курортный город на берегу Бока-Которского залива в Черногории.

Напомним, что Israir Airlines начнет выполнять рейсы из Израиля в Стамбул после 15 лет, в течение которых израильские авиакомпании не летали в страну. Стоимость перелета стартует от 119 долларов в одну сторону.

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