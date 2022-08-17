Израильтяне участвуют в проекте по производству кислорода на Луне

Израильский космический стартап Helios и Eta Space будут использовать опыт друг друга для разработки завода по производству и сжижению лунного кислорода.

Израильский стартап космических технологий Helios объявил в этом месяце о партнерстве с Eta Space из Флориды для создания и хранения кислорода на Луне, чтобы сделать космические миссии более рентабельными и предложить лучшее решение для дозаправки на орбите.

Helios был создан в 2018 году на семинаре по инновациям, проведенном Израильским космическим агентством во время Недели космоса в Израиле в том же году. Компания разработала электрохимический реактор, который может извлекать кислород из лунного реголита (смесь почвы, порошкообразной пыли и битого камня на поверхности Луны), что, по ее словам, сделает многократные и долгосрочные полеты на Луну экономически выгодными, поскольку это позволит лунным колониям «жить за счет земли» вместо того, чтобы носить все свое топливо и другие ресурсы с Земли.

Одним из основных препятствий при отправке миссий на Луну является стоимость транспортировки предметов с Земли на лунную поверхность. Для запуска ракет с грузом требуется топливо: чем тяжелее груз, тем больше требуется топлива. Это дополнительное топливо увеличивает вес, а для этого требуется еще больше топлива. Кислород является жизненно важным компонентом для сгорания топлива.

В рамках нового соглашения Helios будет использовать опыт Eta Space в области криогенных технологий, в частности жидкого кислорода и жидкого водорода, для производства и хранения кислорода. Вместе они планируют разработать лунный завод по производству и сжижению кислорода.

«Eta Space будет играть важную роль в сжижении и хранении кислорода, вырабатываемого реактором Helios, в криогенных резервуарах», — пояснил д-р Уильям Нотардонато, основатель и генеральный директор Eta Space, базирующейся на космическом побережье Флориды недалеко от Космического центра Кеннеди.

«Эти две компании дополняют друг друга своей миссией по дальнейшему снижению затрат в космосе, что является ключевым шагом к обеспечению устойчивого присутствия за пределами Земли», — сказал Нотардонато, проработавший в НАСА 30 лет.

Гендиректор и соучредитель Helios Джонатан Гейфман сказал, что «для создания постоянной лунной базы технологий Helios недостаточно — для реализации лунной экономической цепочки создания стоимости требуется целый набор технологий. Это новое сотрудничество с Eta Space впервые соединит два чисто коммерческих звена в цепочке — производство и хранение кислорода — что сделает многократные и долгосрочные миссии на Луну более экономически выгодными».

Создание лунной базы или периодические посещения Луны, как это запланировано на следующее десятилетие частными космическими компаниями, такими как SpaceX, могут потребовать тысячи тонн кислорода в год, используемого в качестве ракетного топлива. По словам Гелиоса, доставка чего-либо на Луну стоит несколько сотен тысяч долларов за килограмм, что делает долгосрочные миссии экономически невыгодными, если только на Луне нельзя будет производить кислород.

Процесс Helios, называемый электролизом расплавленного реголита и испытанный в лунных условиях, может расплавить лунный грунт при температуре 1 600 градусов по Цельсию, а затем посредством электролиза создать кислород, который хранится для использования.

Фирма смоделировала большинство условий на Луне, чтобы опробовать свою систему, используя луноподобный песок, разработанный Университетом Центральной Флориды на основе образцов, доставленных с Луны.

Helio заявляет, что ее технология также может быть использована для извлечения 99% чистого железа из железной руды, что требует на 50% меньше энергии, чем то, что в настоящее время используется в промышленности. Это может привести к более совершенным методам производства стали, промышленности с высоким уровнем выбросов и созданию «зеленой стали».

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