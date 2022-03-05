Израильтяне вышли на демонстрацию под дом Беннета в поддержку Украины

Около 500 демонстрантов требуют наложить санкции на Россию, помочь оружием Украине и принять беженцев.

Около 500 человек вышли на демонстрацию к дому Нафтали Беннета. Демонстранты требуют наложения санкций на Россию, поставки оружия в Украину, а также разрешения принять беженцев.

Ранее правительство Израиля отказалось поставлять оружие украинцам и не поддержали международные санкции против России.

Видео с демонстрации опубликовал телеграм-канал Израильские трудовые будни.

«Курсор» писал также о том, что Встреча Беннета и Путина в Москве закончилась: о чем говорили. На встрече обсуждались ядерные переговоры в Вене, направленные на восстановление соглашения 2015 года между Ираном и мировыми державами. Беннет открыто заявил, что Израиль выступает против возвращения к ядерному соглашению.

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