Тысячи евреев из Украины скоро могут подать заявки на алию

По большинству оценок, сегодня в Украине насчитывается около 200 тысяч человек, которые имеют право иммигрировать в Израиль по Закону о возвращении.

Ожидается, что, возможно, десятки тысяч украинских евреев подадут заявки на алию и переедут в Израиль в ближайшие месяцы. Сотни дополнительных заявлений уже получены и из России, где многие евреи опасаются последствий продолжающейся войны для экономики и их личной свободы.

Об этом сообщили на телеграм-канале The Jerusalem Post.

Для многих этот период времени напоминает конец 1980-х годов, когда тогдашний премьер-министр Ицхак Шамир точно предсказал возможность распада Советского Союза, а затем мобилизовал страну, чтобы облегчить прибытие примерно 1 миллиона евреев в последующие годы.

Эта иммиграционная волна изменила Израиль к лучшему. Это укрепило ценность существования Израиля как еврейской родины, а также привлекло в страну квалифицированных рабочих, которые помогли развить местную индустрию высоких технологий.

Ранее редакция Курсора сообщала, что в Израиле сообщили, что после вторжения России в страну прибыли 1408 украинцев.

Кроме того, наш сайт писал, что Израиль выделит еще 10 миллионов шекелей в помощь украинским евреям.

Еще напомним, что пережившие Холокост евреи Киева пожелали Путину смерти.

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