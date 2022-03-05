Встреча Беннета и Путина в Москве закончилась: о чем говорили

Встреча премьер-министра Нафтали Беннета с президентом России Владимиром Путиным завершилась после трех часов работы.
Об этом пишет Times Of Israel.
Израиль координировал встречу с Соединенными Штатами, Германией и Францией, уведомив при этом Украину, говорит чиновник.
По словам чиновника, Беннет обсудил с Путиным положение израильтян и еврейских общин в Украине на фоне конфликта.
Ранее редакция нашего сайта писала, что российские войска захватили психиатрическую больницу под Киевом. Бородянка подверглась сильному обстрелу со стороны вторгшейся российской армии на прошлой неделе. Ранее в этом поселке был обстрелян реабилитационный центр Министерства по делам ветеранов Украины.
Кроме того, Курсор сообщал, что в Украине взяли в плен летчика, который бомбил объекты в Сирии.
Еще напомним, что Эрдоган призывает Путина прекратить вторжение в Украину.
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