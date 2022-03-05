Встреча Беннета и Путина в Москве закончилась: о чем говорили

На встрече обсуждались ядерные переговоры в Вене, направленные на восстановление соглашения 2015 года между Ираном и мировыми державами. Беннет открыто заявил, что Израиль выступает против возвращения к ядерному соглашению.

Встреча премьер-министра Нафтали Беннета с президентом России Владимиром Путиным завершилась после трех часов работы.

Об этом пишет Times Of Israel.

Израиль координировал встречу с Соединенными Штатами, Германией и Францией, уведомив при этом Украину, говорит чиновник.

По словам чиновника, Беннет обсудил с Путиным положение израильтян и еврейских общин в Украине на фоне конфликта.

Ранее редакция нашего сайта писала, что российские войска захватили психиатрическую больницу под Киевом. Бородянка подверглась сильному обстрелу со стороны вторгшейся российской армии на прошлой неделе. Ранее в этом поселке был обстрелян реабилитационный центр Министерства по делам ветеранов Украины.

Кроме того, Курсор сообщал, что в Украине взяли в плен летчика, который бомбил объекты в Сирии.

Еще напомним, что Эрдоган призывает Путина прекратить вторжение в Украину.

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