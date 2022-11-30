Израильтяне высказались о призыве в ЦАХАЛ

Новое исследование показывает, что многие израильтяне говорят, что ЦАХАЛ должен отказаться от обязательного всеобщего призыва и вместо этого стать добровольной профессиональной армией.

Опрос, проведенный Институтом Рафи Смита и опубликованный Израильским институтом демократии, показал, что поддержка обязательной всеобщей службы в армии значительно снизилась за последние пять лет: с 59% в 2017 году до всего 41% в 2022 году.

Почти половина (47%) респондентов поддерживают превращение ЦАХАЛа в профессиональные добровольческие силы, по сравнению с 38% в 2017 году.

Большинство израильтян во всех возрастных группах до 55 лет поддержали изменение, в то время как израильтяне среднего и старшего возраста меньше всего поддержали этот шаг: всего 31,5% израильтян старше 65 лет и 40% израильтян в возрасте 55-64 лет. 51% израильтян 18-24 лет, а также 57% израильтян 25-34 лет, 51% израильтян 35-44 лет и 51% израильтян 45-54 лет поддерживают переход в добровольческую армию.

Несмотря на значительную поддержку прекращения призыва, множество израильтян выступают против полного освобождения армии для студентов иешив-харедим, и только 40% респондентов поддерживают новый закон, освобождающий мужчин-харедим, которые учились в ешиве до 22 лет. 49% опрошенных выступили против такого законопроекта.

Большинство израильтян (54%) поддерживают разрешение женщинам служить в элитных боевых подразделениях по сравнению с 35%, которые не согласны. Среди светских евреев 72% поддерживают открытие элитных подразделений для женщин, по сравнению с 19% религиозных сионистов и 17% респондентов-харедим.

Ранее Курсор писал о том, сколько израильтян считают, что ЦАХАЛ должен убивать террористов, даже если они больше не опасны. Большая часть населения выступает также за смертную казнь для террористов.

Курсор сообщал, что командование ЦАХАЛа решило кардинально изменить политику, проводимую с 2005 года, чтобы усилить защиту израильтян на фоне обостренной ситуации в Иудее и Самарии и опасений террористических атак.