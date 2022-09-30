ЦАХАЛ радикально меняет политику касательно аванпостов и поселений

«ЦАХАЛ намерен усилить защиту жителей и граждан Государства Израиль, где бы они ни находились», — заявили в пресс-службе Армии обороны Израиля.

На фоне обострения напряженности в Иудее и Самарии и опасений террористических атак возле еврейских поселений, Центральное командование ЦАХАЛа радикально изменило свою политику, проводимую с 2005 года.

В результате переоценки, основным моментом названо введение новых мер безопасности для всех поселений в Иудее и Самарии и долине реки Иордан, включая аванпосты, созданные с нарушением закона и статус которых не регулируется («молодые поселения»).

Изменения будут запущены в действие в ближайшие дни.

Изменение политики позволит ЦАХАЛа позволит обезопасить «незаконные» аванпосты, которые пока не регулируются.

С целью защиты удаленных аванпостов, ЦАХАЛ будет использовать мобильные системы сбора информации и оповещения, мобильные системы освещения, системы громкой связи и мобильное оборудование для пожаротушения.

По данным пресс-службы, изменение политики включает в себя использование новейшего оборудования для наблюдения и другого оборудования, распространение этих ресурсов на гораздо более широкую территорию и, как следствие, высвобождение солдат, которые в противном случае патрулировали бы аванпосты в поисках той же информации.

«Роль ЦАХАЛа заключается в защите жителей и граждан Государства Израиль, где бы они ни находились», — заявил офицер Центрального командования Элицур Трабелси.

Форум еврейских поселений опубликовал заявление, в котором говорится, что решение ЦАХАЛа является «еще одним важным шагом на пути к полному регулированию».

Ранее Курсор писал, что ЦАХАЛ не разрешил паломничество к могиле Йосефа в Шхеме.