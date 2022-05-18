Израильтянин Луи Сакас победил на Кубке мира по кикбоксингу в Стамбуле

Луис Сакас, арабо-израильский христианин из Кфар-Ясифа, выиграл Кубок мира в Турции. После победы он гордо размахивал израильским флагом.

Луи Сакас, израильский спортсмен, житель северной арабской деревни Кфар-Ясиф, стал победителем VII Кубка мира по кикбоксингу в Стамбуле.

После победы он гордо размахивал израильским флагом на арене.

В интервью N12 Сакас уточнил: «Я прежде всего гражданин Израиля. Я представляю страну и хочу, чтобы все здесь жили в мире друг с другом».

На пути к победе Сакас встретил в полуфинале марокканского соперника, которого победил и вышел в финал. В конце боя, после объявления победителя, два бойца обычно обмениваются рукопожатием, но марокканский спортсмен демонстративно отказался.

Сакас рассказал об этом событии и об общей атмосфере соревнований: «Марокканская делегация вместе с несколькими другими участниками кричали нам всякие вещи во время боя и устроили небольшую демонстрацию, но, конечно, я не обращал внимания».

Напомним, Анастасия Горбенко в четверг побила рекорд Израиля на дистанции 50 метров на спине во время соревнований в Институте Вингейта в Нетании.