Кливлендский игрок в лакросс вышел на поле со свастикой на ноге

Спортсмен по лакроссу из средней школы в Кливленде, штат Огайо, участвовал в игре со свастикой, отмеченной на его ноге, в то время как родители и выпускники сообщили, что другой посетитель игры использовал расистские оскорбления.

По сообщениям местных СМИ, школьник, играющий в лакросс в Кливленде, штат Огайо, участвовал в матче в понедельник со свастикой, нарисованной на его правой икре.

Инцидент вызвал возмущение среди зрителей и школ.

Ученик появился со свастикой на ноге в начале игры, но к третьей четверти стер ее, как рассказал сайту Cleveland.com один из старшеклассников.

Студентка Рэйчел Глейзер сделала фотографии игры, на которых была изображена свастика на ноге игрока.

Cleveland, Ohio — we are nauseated to see a Mentor Catholic lacrosse player adorn a swastika on the back of his leg during a game this past Sunday. The opposing team, Orange, also stated a Mentor Catholic parent referred to a Jewish players as a k*ke, a vile antisemitic slur. pic.twitter.com/M0jkSUlqxc — StopAntisemitism (@StopAntisemites) May 17, 2022

Его команда, Ментор Католик, на данный момент расследует это событие.

Противостоящая команда, Orange, также заявила, что родитель одного из игроков Ментор Католик назвал еврейских игроков «k*ke» — гнусным антисемитским оскорблением.

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