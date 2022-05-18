Кливлендский игрок в лакросс вышел на поле со свастикой на ноге

По сообщениям местных СМИ, школьник, играющий в лакросс в Кливленде, штат Огайо, участвовал в матче в понедельник со свастикой, нарисованной на его правой икре.
Инцидент вызвал возмущение среди зрителей и школ.
Ученик появился со свастикой на ноге в начале игры, но к третьей четверти стер ее, как рассказал сайту Cleveland.com один из старшеклассников.
Студентка Рэйчел Глейзер сделала фотографии игры, на которых была изображена свастика на ноге игрока.
Его команда, Ментор Католик, на данный момент расследует это событие.
Противостоящая команда, Orange, также заявила, что родитель одного из игроков Ментор Католик назвал еврейских игроков «k*ke» — гнусным антисемитским оскорблением.
Напомним, что во время беспорядков в Иерусалиме агрессивно настроенные палестинские арабы камнями атаковали полицейских.
Еще Курсор писал, что в Торонто еврей был найден мертвым примерно через девять месяцев после исчезновения.
Курсор, кроме того, передавал, что арабы-бедуины блокируют железнодорожные пути камнями на юге Израиля.