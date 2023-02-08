Израильтянин помогает раскрыть секреты утерянных писем королевы Шотландии

Секретные зашифрованные письма, написанные Марией, королевой Шотландии, между 1578 и 1584 годами — за несколько лет до ее обезглавливания — были обнаружены группой международных дешифровальщиков во главе с ведущим израильским ученым-компьютерщиком.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Исследование выявило 50 новых зашифрованных букв, что проливает новый свет на ее заточение в английской тюрьме ее двоюродной сестрой королевой Елизаветой I. Одна из самых известных исторических личностей 16-го века, Мария была первой в линии преемственности на английский престол после своего кузена.

Ключевые темы, упоминаемые в переписке Марии, включают жалобы на ее плохое здоровье и условия содержания в неволе, а также ее переговоры с королевой Елизаветой I о ее освобождении, которые, по ее утверждению, велись недобросовестно.

Джордж Ласри — эксперт, ранее работавший в Израильском технологическом институте Технион в Хайфе и участник проектов DECRYPT и CrypTool, получивший докторскую степень с отличием в составе исследовательской группы «Прикладная информационная безопасность» (AIS) в немецком университете Касселя, в Германии — считает свои криптографические исследования «навязчивой идеей, страстью».

«Если я найду шифр, я не могу отпустить его. Только после того, как мы взломали код, мы смогли увидеть содержимое и понять, кто его написал, о ком и в какую эпоху. На выполнение работы ушло два месяца. Мы не историки, но у нас есть некоторые представления об истории. Даже будучи ребенком, она осознавала необходимость сохранять конфиденциальность общения», — сказал Ласри.

Он сказал, что Мария, также известная как Мария Стюарт, научилась создавать секретные коды с девятилетнего возраста, чему научила ее мать. Королева Шотландии родилась во дворце Линлитгоу в семье Якова V, короля Шотландии, и его второй жены-француженки Марии де Гиз. Она была единственным законным ребенком короля, пережившим его. Она также была внучатой ​​племянницей Генриха VIII Английского, что дало ей право на английский престол.

На протяжении веков считалось, что содержание писем было утеряно, но это было до тех пор, пока Ласри, Норберт Бирманн (пианист и профессор музыки) и Сатоши Томокийо (физик и эксперт по патентам) не наткнулись на них, просматривая национальную онлайн-архивы зашифрованных документов в Bibliothèque nationale de France’s (BnF).

В каталоге BnF они перечислены как относящиеся к первой половине 16 века и относящиеся к итальянским делам. Однако авторы исследования говорят, что они «быстро поняли» после того, как начали взламывать код, что они написаны на французском языке и «не имеют ничего общего с Италией».

Исследователи обнаружили, что Мария Стюарт была автором, только после того, как разгадали ее сложную систему шифров. Их работа по расшифровке 57 писем представлена ​​в рецензируемом журнале Cryptologia под заголовком «Взломщики кодов раскрывают секреты утерянных писем Марии, королевы Шотландии».

Переписка Мэри раскрывает захватывающую информацию о ее заточении. Большинство из них адресовано Мишелю де Кастельно де Мовисьеру, французскому послу в Англии. Он был сторонником Марии, находившаяся под опекой графа Шрусбери, когда она их писала.

«При расшифровке букв я был очень, очень озадачен, и это казалось чем-то сюрреалистичным. Раньше мы расшифровывали секретные коды королей и королев, и они очень интересны, но с Марией, королевой Шотландии, это было примечательно, поскольку мы расшифровали так много неопубликованных писем и потому что она так известна. Это действительно захватывающее открытие», — сказал Ласри.

«Вместе письма составляют объемный новый основной материал о Марии Стюарт — всего около 50 000 слов, проливающий новый свет на некоторые годы ее заточения в Англии. Письма, которые мы расшифровали… скорее всего, являются частью этой утерянной секретной переписки», — рассказал Ласри.

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