Известный голливудский актер посетил Иерусалим и оставил записку в Стене Плача

36-летний голливудский актер, звезда фильмов «Форсаж 8» и «Гнев человеческий» Скотт Иствуд посетил Израиль, в частности самое священное место — столицу Иерусалим.

Об этом сообщает издание Ice.

Сын успешного актера Клинта Иствуда, прибыл в страну на этой неделе с коротким визитом, который проходил тихо и незаметно.

Актер воспользовался пребыванием на Святой Земле, чтобы посетить Иерусалим, в частности Стену Плача — одну из самых известных религиозных достопримечательностей. Он был тронут визитом, заинтересовался историей этого места и оставил там записку, что было задокументировано Фондом наследия Западной стены.

Отметим, что Скотт начал актерскую карьеру под фамилией своей матери Ривз, но позже сменил ее на Иствуд. Кинематографическая биография Скотта Иствуда началась в 2006 году. Артист дебютировал в военном драматическом фильме «Флаги наших отцов», режиссером которого был его отец. После, Клинт Иствуд доверил сыну две небольшие роли в проектах «Гран Торино» и «Непокоренный».

Выйти из тени прославленного отца молодому актеру удалось в 2010 году, когда он сыграл главного героя в триллере с элементами фэнтези «Вход в никуда».