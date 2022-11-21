Скончался актер, переживший Холокост

Французский актер Роберт Клэри, переживший Холокост, скончался в 96-летнем возрасте в Лос-Анджелесе (США).

Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Родственники не назвали причину смерти. Наибольшую известность артист получил благодаря главной роли в сериале CBS-TV «Герои Хогана», где он сыграл капрала ЛеБо в ситкоме времен Второй мировой войны с 1965 по 1971 год. Клэри был последним выжившим участником первоначального основного состава шоу.

Роберт родился в Париже 1 марта 1926 года и был младшим из 14 детей, рожденных ортодоксальными еврейскими родителями. В 16-летнем возрасте его и большую часть родственников схватила французская полиция и отправила в Освенцим, где его родители погибли в газовой камере.

Клэри был единственным из 13 членов его семьи, которому удалось выжить. Его заключили в немецкий концлагерь Бухенвальд на 31 месяц, где он на фабрике изготавливал деревянные каблуки для обуви.

«Пение, развлечение и хорошее здоровье в моем возрасте – вот почему я выжил», – признался в свое время он.

В мае 1945 года Клэри вернулся во Францию ​​и пел в танцевальных залах. Четыре года спустя он отправился в Лос-Анджелес, где записался на Capitol Records, а в 1950 году он появился во французской комедийной пародии на развлекательном шоу CBS, которое вел комик Эд Винн.

Актер снимался во многих мыльных операх, среди которых «Дни нашей жизни», «Молодые и беспокойные» и «Смелые и красивые». Роберт провел много времени в поездках по Канаде и США, рассказывая о Холокосте.

Клэри был женат на дочери своего наставника Эдди Кантора Натали в течение 32 лет. Она умерла в 1997 году. Детей у него не было.

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