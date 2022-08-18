Изъяли имущество и заварили двери: ЦАХАЛ закрыл в Рамалле семь организаций

Израильские силы закрыли семь офисов палестинских правозащитных организаций, которые ранее были признаны террористическими.

Сегодня, 18 июля, подразделения ЦАХАЛа и МАГАВа провели рейды в офисах палестинских правозащитных организациях и закрыли семь из них, которые минобороны страны ранее объявило террористическими.

Об этом сообщает издание Timesofisrael.

Военнослужащие провели обыски, изъяли имущество и заварили двери офисов, расположенных в Рамалле. Представители организаций Al-Haq и Addameer заявили, что двери их офисов заблокированы железной пластиной, опечатаны и на них висит приказ о прекращении их деятельности. Оборудование из офисов было изъято.

Израиль заявил, что эти организации фактически действовали как подразделение террористической организации «Народный фронт освобождения Палестины», они получали от европейских стран крупные суммы денег, которые были направлены для пропаганды терроризма и вербовки активистов.

К слову, вечером 17 августа министр обороны Бени Ганц ратифицировал принятое в октябре 2021 года решение о признании террористическими группами некоторых организаций, связанных с НФОП.

«Курсор» писал ранее, что 18 августа, в городе Хеврон во время рейда сотрудники израильской полиции изъяли взрывчатые вещества, автоматы, пистолеты и другие боеприпасы.

Еще мы писали, что израильская полиция провела рейды по стране и задержала более 30 палестинских арабов, подозреваемых в причастности к незаконной торговле оружием и наркотиками.