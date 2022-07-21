Йоаз Хендель обещает: Мы будем способствовать защите детей от опасностей Интернета

Министр связи на встрече с организациями, которые борются с вредом для детей и молодежи в социальных сетях: «Мы будем работать над продвижением актуальных и эффективных решений на благо всех наших детей».

В ходе опроса, проведенного исследовательским институтом «Новая волна» около полугода назад, выяснилось, что 77% подростков, знакомящихся с порнографическим контентом в Интернете, познакомились с ним до достижения 15-летнего возраста, причем подавляющее большинство не собирались обращаться к этому контенту вообще, а случайно наткнулись на него в Интернете.

В свете усугубления тяжелых событий, переживаемых подростками и детьми в последнее время, а тем более в социальных сетях, коалиция организаций обратилась к министру Хенделю с требованием срочно решить этот вопрос и содействовать созданию внутреннего механизма министерства, который бы установил стандарт качества бесплатной фильтрации, которую обязуются осуществлять медиа-компании, чтобы существующий закон эффективно выполнялся.

Во время встречи представители организаций заявили министру Хенделю, что бесплатная фильтрация, предоставляемая сегодня бесплатно различными интернет-провайдерами, не имеет никакого значения, а подростки сообщают, что, несмотря на фильтрацию, которую они получили от провайдеров, они легко сталкиваются с этим контентом.

На встрече представители организаций выдвинули предложение определить механизм качества фильтрации, которым будет управлять профессиональный комитет, устанавливающий стандарт эффективности бесплатной фильтрации раз в период в соответствии с прогрессом и технологическими изменениями. Согласно существующему закону, определение стандарта качества бесплатной фильтрации находится в компетенции министра.

Министр связи Хендель сказал о выдвинутом предложении, что «оно кажется практичным, и мы будем рады быстро продвинуть его в рамках рабочих процессов в офисе».

Курсор ранее писал, что министр связи Йоаз Хендель столкнулся с критикой со стороны харедим. Министр связи Йоаз Хендель решил ослабить ограничения на кошерные тарифные планы сотовой связи и открыть рынок так называемых кошерных линий, что вызвало ответную реакцию со стороны лидеров ультраортодоксов.