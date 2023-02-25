Йонатан Коэн выиграл чемпионат Европы по фехтованию, а Артем Долгопят показал лучший результат в гимнастике

Израиль продолжает достигать спортивных высот и поражать весь мир своими результатами. Так недавно, гимнаст Артем Долгопят набрал наивысший бал, а фехтовальщик Йонатан Коэн одержал победу в финальном бою с противником.

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Сообщается, что в Котбусе, Германия, на данный момент проходит первый из четырех этапов Кубка мира по спортивной гимнастике. На этом этапе Артем Долгопят занял первое место в вольных упражнениях, набрав 14.466 балла. Второе и третье места достались японцу Казума Кайе и Милану Хоссейни из Германии соответственно, с результатом 13.866 балла каждый. Дмитрий Патанин из Казахстана занял пятое место, а Милад Карими из того же государства занял седьмое место. Ранее, позавчера, Артем Долгопят уже показал отличный результат, став победителем квалификационного раунда в вольных упражнениях. Таким образом, спортсмен уже дважды показал наивысший «пилотаж».

Великолепный результат достигнут еще одним израильским фехтовальщиком — Йонатаном Коэном, который одержал победу в финальном бою над местным соперником на чемпионате Европы по фехтованию, проходившем в Эстонии. Это значительное достижение позволяет Коэну заслуженно почувствовать гордость за свою страну и себя лично, а также вдохновляет многих молодых людей на достижение подобных успехов в будущем.

Ранее «Курсор» информировал, что Израиль снизил пошлину на импорт популярного фрукта. Фермеры утверждают, что такой шаг повлечет за собой разрушительные последствия для отрасли. Это произошло в разгар сезона, когда прилавки рынков и магазинов завалены местной продукцией.

Напоминаем, что ЦАХАЛ предотвратил масштабную контрабанду наркотиков на границе с Ливаном. Силы ЦАХАЛа и полиции предотвратили контрабанду, задержали одного из подозреваемых и конфисковали 48 килограммов запрещенных веществ на сумму около двух миллионов шекелей.