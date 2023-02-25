ЦАХАЛ предотвратил масштабную контрабанду наркотиков на границе с Ливаном

Силы ЦАХАЛа и полиции предотвратили контрабанду, задержали одного из подозреваемых и конфисковали 48 килограммов запрещенных веществ на сумму около двух миллионов шекелей.

В субботу, 25 февраля, солдаты ЦАХАЛа заметили двух подозреваемых, пытавшихся переправить наркотики из Ливана на израильскую территорию, прилегающую к городу Араб аль-Арамше.

Об этом сообщает Israel National News.

Отмечается, что прибывшие на место происшествия силы ЦАХАЛа и полиции предотвратили контрабанду, задержали одного из подозреваемых и конфисковали 48 килограммов наркотиков на сумму около двух миллионов шекелей.

Согласно сообщению, подозреваемый и конфискованные наркотики были переданы израильской полиции.

Как сообщал Курсор, стало известно, что израильтяне провозили контрабандой в страну в 2022 году. В списке товаров, которые пытались ввезти контрабандой в этом году, можно найти позолоченные айфоны, в основном из Дубая и Абу-Даби, сигареты и сигары, золотые слитки и цепочки, бриллианты на разных стадиях обработки, брендовую одежду и роскошную обувь, уникальных рептилий и редких птиц, духи, роскошные часы, кожаные и шубы, кетамин, украшения, ковры, сотовые телефоны, ноутбуки, редкие бутылки вина и дорогой виски.

Курсор писал ранее, что солдаты ЦАХАЛа из бригады Паран арестовали на границе с Египтом 10 подозреваемых в контрабанде наркотиков. Злоумышленники были переданы в ШАБАК и полицию для допроса.

Еще мы писали, что силы Армии обороны Израиля предотвратили очередную контрабанду наркотиков из Египта на сумму 800 тысяч шекелей, которые были переданы сотрудникам полиции. В сумке, изъятой солдатами, было 27 килограммов наркотиков.