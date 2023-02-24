Фермеры возмущены: Израиль снизил пошлину на импорт популярного фрукта

Фермеры утверждают, что такой шаг повлечет за собой разрушительные последствия для отрасли.

Служба защиты растений министерства сельского хозяйства снизила таможенные пошлины на ввоз в Израиль свежих киви из Греции. Это произошло в разгар сезона, когда прилавки рынков и магазинов завалены местной продукцией.

Об этом пишет издание «Детали».

Фермеры возмущены таким положением дел, поэтому отправили письмо министру финансов Бецалелю Смотричу и министру сельского хозяйства Ави Дихтеру с требованием приостановить импорт до тех пор, пока им не будет оказана прямая поддержка от правительства.

Авторы письма отметили, что снижение импорта киви может привести к серьезным последствиям для отрасли и для самых фермеров, поскольку они зарабатывают себе на жизнь выращиванием и продажей фрукта и в последние годы сделали крупные капиталовложения в новые плантации, чтобы повысить качество своей продукции.

«Курсор» писал ранее, что министерство финансов Израиля продлило действие указа, согласно которому на некоторые категории потребительских товаров, импортируемых в страну, снижается или полностью отменяется налог.

Еще мы писали, что минфин Израиля отменил таможенные пошлины на ввоз в страну промышленной и сельскохозяйственной продукции из Южной Кореи. Согласно документу, отменяется 7-процентная таможенная пошлина на импорт автомобилей из Южной Кореи, а также 12-процентная пошлина на ввоз южнокорейских кондиционеров.

Напомним, что министр экономики Орна Барбивай подписала указ, который позволил упростить импорт в страну одноразовых подгузников на основании общепринятых международных стандартов. До подписания указа ввозить товары можно было только те, что соответствуют израильским стандартам.