Йоси Мосли подписал сделку о признании вины и отбудет в тюрьме 11 месяцев

Глава преступной организации Йоси Мосли подписал с прокуратурой сделку о признании вины, согласно которой он приговорен к 11 месяцам тюрьмы. Он был осужден за шантаж бизнесменов в ЮАР, причастных к криптовалюте.

Об этом сообщает Mako.

Криминальный авторитет отбудет всего 11 месяцев фактического лишения свободы по делу о вымогательстве против высокотехнологичных и криптовалютных бизнесменов. Кроме того, Мосли заплатит штраф в размере 20 000 шекелей в государственную казну.

Фактически, в сделке о признании вины, которую обвинение заключило с Мосли, признается, что улики против него по делу были слабыми и что показания заявителей не были достаточно весомыми, чтобы отправить его на длительный срок тюремного заключения.

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