Двое врачей больницы «Ихилов» объявили голодовку

План по реформированию времени дежурств врачей должен был вступить в силу несколько месяцев назад, однако был отложен на неопределенный срок, что вызывает многочисленные протесты, забастовки и теперь даже акции голодовки.

Замораживание реформы по сокращению длительности смен, которая была отложена по вине министерства финансов, вызвала недовольство медиков и врачей.

В больнице «Ихилов» двое ординаторов объявили голодовку в знак протеста против решения правительства.

Известно имя одного из врачей — Илан Зингер, к нему присоединился еще один ординатор, но его имя пока неизвестно. Также сообщается, что еще несколько молодых врачей готовы поддержать протест.

Объединение врачей-ординаторов «Миршам» не оставляет надежд на изменение ситуации и принятие решения о реформе по сокращению дежурств. В рамках протестов на прошлой неделе заявления об увольнении написали около 200 врачей-стажеров из 22 отделений больниц. Часть врачей позже отозвали свои заявления, но тенденция усиливается и к акции протеста присоединяются все больше врачей.

Ранее Курсор писал, что минздрав заявил, что правительство должно провести реформу медицинских смен в Израиле. Министр здравоохранения Ницан Горовиц обвинил бюджетный отдел Министерства финансов в том, что он не принял во внимание реформу медицинских смен.

Также мы сообщали, что из больниц Израиля уволились 200 врачей-интернов. В знак протеста против условий труда из 22 отделений больниц по всей стране уволились около 200 израильских интернов.

Кроме того, редакция писала, что 100 млн шекелей выделено на создание цифровой инфраструктуры больниц.

Будущее медицины под угрозой: реакция интернов на отсрочку реформы в здравоохранении. Массовыми увольнениями грозит закончиться конфликт между интернами и правительством, поскольку реформа была перенесена как минимум на год.