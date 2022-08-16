К поискам 16-летнего подростка Моше Кляйнермана подключили ЦАХАЛ

Израильская полиция продолжает поиски 16-летнего Моше Кляйнермана, который пропал в марте текущего года и с тех пор о нем нет никаких вестей.

Полиция Израиля продолжает искать любые зацепки, которые бы помогли продвинуться по делу об исчезновении 16-летнего Моше Кляйнермана. К поискам уже подключили ЦАХАЛ.

Об этом сообщает издание «Детали».

Сегодня, 16 августа, в пресс-службе Армии обороны Израиля заявили, что на поиски Моше будут перенаправлены десятки резервистов из подразделений «Эйтан» и «Мироль», которые специализируются на поиске пропавших без вести.

Отметим, что подросток пропал в марте 2022 года, когда вместе с друзьями отправился на гору Мерон, чтобы посетить могилу рабби Шимона бар Иохая. Там он захотел остаться в одиночестве, поэтому сверстники продолжили путь без него. Но больше Моше Кляйнермана никто не видел. В районе, где он исчез полиция провела обширные поисковые работы, но безрезультатно.

Семья подростка считает, что его похитили и упрекает полицию в проволочках при расследовании.

«Курсор» писал ранее, что в причастности к исчезновению мальчика подозревают 35-летнего жителя Иерусалима Соломона Абрамова.

Еще мы писали, что израильская полиция продолжает искать зацепки, которые бы помогли в поисках 16-летнего подростка Моше Кляйнермана, но расследование зашло в тупик. Все подозреваемые по делу его исчезновения были освобождены из-за отсутствия в отношении их обоснованных подозрений.