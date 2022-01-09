Кабинет министров проголосовал за продление электронного отслеживания путешественников, въезжающих в Израиль

Правительственный кабинет проголосовал за продление электронного отслеживания путешественников, прибывающих в страну, еще на месяц, до 9 февраля.

Об этом пишет Times Of Israel.

Правительство также проголосовало за продление требования о предъявлении отрицательного теста перед посадкой на самолет в Израиль еще на месяц и ввело требование о еженедельном прохождении тестов для персонала авиаперевозчиков, прибывающих в Израиль.

В настоящее время каждый, кто въезжает в Израиль, должен предъявить отрицательный ПЦР перед посадкой на самолет и сдать дополнительный тест после приземления. Те, кто полностью вакцинирован с помощью ревакцинации, освобождаются от карантина, если тест после посадки отрицательный, а те, кто не вакцинирован, должны провести неделю в карантине и сдать еще один тест через неделю после прибытия (или провести 14 дней в карантине без дополнительного теста).

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