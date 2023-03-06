Кадыров вербует боевиков днр в ряды своей армии, чтобы усилить власть — Киев

Глава чечни рамзан кадыров* начал вербовать боевиков так называемой «донецкой народной республики» (днр) в ряды своей армии, чтобы усилить власть.

Отмечается, что кадыров усиливает свое влияние на временно оккупированных территориях Украины, а его боевики «обеспечивают порядок» в Донецкой области. Фактически они занимаются репрессиями в захваченных городах.

На местах назначаются чиновники по согласованию самого кадырова. Также в регионы направили более 300 кадиев (судьи, применяющие законы шариата). Эти факты могут свидетельствовать о том, что кадыров хочет, чтобы его боевики выполняли основную функцию управления на оккупированных территориях Украины.

«Теперь глава днр денис пушилин согласовал «подготовку» боевиков днр в университете спецназа, расположенного в чечне. Кроме этого, личная гвардия кадырова пополняется новыми лицами, что также изменяет баланс сил в будущем перераспределении власти. Это еще больше усиливает влияние Кадырова на оккупированных территориях, ведь теперь фактически он будет готовить тех, кто будет отвечать за личную охрану гауляйтеров», — информируют в ЦНС.

Как сообщал Курсор, о том, что у ярого поклонника владимира путина рамзана кадырова проблемы со здоровьем, в сети говорят давно. По некоторым данным, причиной болезни Кадырова стала отравление, которое могло произойти в результате политических интриг и борьбы за власть в регионе. В то же время, другие источники утверждают, что глава чечни страдает хроническими заболеваниями почек, и его состояние ухудшилось из-за долговременного применения некоторых медикаментов.

Ранее Курсор информировал, что известный международный консультант и бывший сотрудник КГБ СССР и Службы внешней разведки рф*, Сергей Жирнов, заявил, что владимир путин реально боится рамзана кадырова и не желает оставаться с ним наедине в кабинете.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!