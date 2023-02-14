«Как будто на подходе война»: министр Гольдкнопф высказался о готовности к землетрясениям

Министр строительства и жилищного строительства раввин Ицхак Гольдкнопф в своем выступлении на конференции по недвижимости упомянул о страхе перед землетрясением в Израиле.

«Я выразил удивление тем фактом, что, несмотря на многочисленные обсуждения и штабную работу, которая проводилась по этому вопросу, наряду с предупреждениями мэров пострадавших городов, Геологического института и других специалистов, почти ничего не было сделано в этом отношении. Относиться к этому надо так, как будто на подходе война, потому что число погибших при землетрясении будет больше, чем количество жертв всех боевых действий с момента основания государства», — сказал он.

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