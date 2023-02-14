Глава МИД Эли Коэн прибыл в Турцию — поехал в пострадавшие от землетрясения регионы

Министр назвал цель своей поездки и рассказал о программе визита в Турцию.

14 февраля в Турцию приехал министр иностранных дел Израиля Эли Коэн. Там он планирует провести встречу с властями страны и посетить госпиталь, развернутый израильскими медиками.

Об этом пишет «Детали«.

Как отметил министр, в ходе визита в Турцию он намерен встретиться с президентом страны Реджепом Эрдоганом и со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, чтобы выразить им поддержку.

«Я прибыл сегодня в Турцию, чтобы выразить солидарность с турецким народом. Я встречусь с президентом Турции и моим коллегой, министром иностранных дел Турции, и выражу им соболезнования от имени народа Израиля в связи с тяжелой катастрофой, постигшей Турцию. Израиль поддерживает Турцию в это трудное время и будет продолжать оказывать ей помощь посредством деятельности наших сил и поставок гуманитарного оборудования», — сообщил Коэн.

Также глава МИД посетит госпиталь, в котором израильские медики оказывают помощь людям, получившим ранения во время землетрясений. На сегодняшний день в нем находятся на лечении около 400 раненых.

Напомним, мощные землетрясения накрыли Турцию 6 и 7 февраля. В результате пострадали десятки провинций, разрушено огромное количество зданий и домов. Жертвами землетрясения стали почти 25 тысяч жителей Турции и более 3,5 тысяч человек в Сирии. Шестые стуки в пострадавших регионах продолжаются поисково-спасательные работы, в которых задействованы группы спасателей из десятков стран.

«Курсор» также сообщал, что в Турции снесут целый город, разрушенный землетрясением. Речь идет о Нурдаги, который стал одним из эпицентров стихийного бедствия. На его месте власти страны планируют отстроить новый населенный пункт.