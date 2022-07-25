Ученые создают антитела к COVID-19 из яиц

Исследователи из Калифорнийского университета в Дэвисе успешно создали антитела к шиповидному белку SARS-CoV-2, полученному из куриных яиц

В университете заявили, эти антитела могут быть использованы для лечения или предотвращения заражения COVID-19.

Рецензируемое исследование было опубликовано в журнале Viruses.

Родриго Галлардо, профессор птицеводства на кафедре здоровья и репродукции населения Школы ветеринарной медицины Калифорнийского университета в Дэвисе, объяснил, что птицы идеально подходят для быстрого и недорогого производства множества антител.

«Прелесть системы в том, что вы можете производить много антител у птиц. Помимо низкой стоимости производства этих антител у кур, их можно очень быстро обновлять, используя обновленные антигены для гипериммунизации кур, что обеспечивает защиту от существующих вариантных штаммов», — сказал он.

По словам Галлардо, птицы вырабатывают антитела IgY, которые аналогичны человеческим антителам IgG и не вызывают аллергических или иммунных реакций при введении людям. IgY присутствует в сыворотке птиц и в их яйцах, и, поскольку куры откладывают около 300 яиц в год, они позволяют собирать большое количество IgY.

Исследователи вводили курам две дозы трех вакцин, которые связываются с шиповидным белком SARS-CoV-2 или доменом, связывающим рецептор, и измеряли антитела в образцах крови, взятых у кур, и из яичных желтков через три и шесть недель после вакцинации.

Исследователи из Национального центра биозащиты и инфекционных заболеваний Университета Джорджа Мейсона в Вирджинии протестировали очищенные антитела, чтобы определить их способность предотвращать заражение клеток человека SARS-CoV-2, добавил Калифорнийский университет в Дэвисе.

Исследователи обнаружили, что и яйца, и сыворотка содержали антитела, способные идентифицировать SARS-CoV-2, но, в Калифорнийском университете в Дэвисе заявили, что антитела из сыворотки были более эффективны в уничтожении вирусных частиц.

Совместно с Дарьей Мохли-Розен из Стэнфордского университета и Майклом Уоллахом из Технологического университета в Сиднее, Австралия, Галлардо стремится использовать эти антитела в спрее, который могли бы использовать люди с повышенным риском заражения COVID-19.

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Курсор также сообщал, что эксперт заявил, что вакцины, которая на самом деле защищает от коронавируса, еще нет. По словам экспертов, требуются фундаментальные исследования самого вируса и надежное предсказание его изменений для эффективной борьбы.

Ранее наш сайт сообщал, что ученые объяснили, как ламы помогут в разработке спрея против COVID-19. Иммунные частицы в крови ламы могут обеспечить защиту от всех вариантов COVID-19, а также от других вирусов, таких как SARS-CoV-1, который вызывает тяжелый острый респираторный синдром, обнаружили ученые из больницы Mount Sinai в Нью-Йорке в ходе нового исследования.

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