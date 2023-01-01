Как израильская пресса восприняла правительство Нетаниягу

После победы на выборах 1 ноября и после нескольких недель переговоров с ультраортодоксальными и ультраправыми партиями Нетаниягу в четверг был приведен к присяге в качестве премьер-министра, возглавив самое правое правительство в истории Израиля.

Из всех объявленных министерских назначений наибольшее внимание в пятницу привлек портфель министерства юстиции, переданный Яриву Левину, близкому другу Нетаниягу.

«Едиот Ахронот», самая продаваемая ежедневная газета на иврите в стране, заявила, что назначение Левина «должно напугать больше всего» тех, кто опасается «резких изменений в израильской системе правосудия».

Готовящиеся изменения в системе правосудия «полностью изменят характер Израиля как демократического государства», добавили в газете.

«Именно поэтому Нетаниягу пошел на все уступки своим партнерам… чтобы поставить Ярива Левина в министерство юстиции на эту должность. Нетаниягу говорит об Иране, но думает о своем суде», — пишет газета.

Ранее в этом месяце генеральный прокурор Гали Бахарав-Миара предупредила, что законодательная программа нового правительства угрожает превратить Израиль в «демократию по названию, но не по сути».

Для бесплатного издания Israel Hayom, самого читаемого издания в стране и в целом поддерживающего Нетаниягу, назначение Лавина является «четким сигналом того, что премьер-министр продвигает изменения в судебной системе».

Среди соглашений, подписанных между правой партией Нетаниягу «Ликуд» и ее партнерами по коалиции, есть предложения о законах, разрешающих предприятиям отказывать в обслуживании людям по религиозным мотивам, а также разрешающие гендерную сегрегацию в общественных местах.

В Израиле, где нет конституции, Верховный суд имеет право отменять законы, которые он считает дискриминационными.

Но некоторые в новом правительстве считают, что судебная система накопила слишком много полномочий, и стремятся ввести новацию, позволяющую политикам восстанавливать законы, отмененные судами.

«Макор Ришон», правая ежедневная газета, прогнозирует «борьбу» между Верховным судом и сторонниками этих новых предложенных парламентских полномочий.

В последние дни законодатели поспешно приняли закон, смягчающий стандарты, необходимые для занятия министерских должностей, позволяя людям, осужденным за преступления, но не приговоренным к тюремному заключению, занимать посты министров.

Этот шаг проложил путь к назначению в кабинет лидера ультраортодоксальной партии ШАС Арье Дери, давнего союзника Нетаниягу, который ранее в этом году был осужден за уклонение от уплаты налогов.

Аналитики говорят, что нововведение касаемо новых полномочий депутатов также позволит законодателям снять обвинения в коррупции против Нетаниягу, даже если Верховный суд вынесет решение против него.

Для левой газеты «Гаарец» мандат министра юстиции Левина означает следующее: «разрушить верховенство закона и его институты, а вместе с ними и всю систему», позволив парламенту «пересилить» судебную власть».

«Борьба с таким правительством, которое лишает демократию всех ее ценностей, — это не подстрекательство к мятежу… это долг, возложенный как на оппозицию, так и на гражданское общество. Это их великое время испытаний», — заявила «Гаарец» в редакционной статье.

Читайте также: Герцог отрегировал на заявления об «обреченности» государства с правительством Нетаниягу.