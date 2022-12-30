Герцог отрегировал на заявления об «обреченности» государства с правительством Нетаниягу

Президент Ицхак Херцог выступил в пятницу на церемонии поминовения 15-го начальника штаба ЦАХАЛа Амнона Липкина-Шахака, скончавшегося 10 лет назад.

«Дорогие друзья, когда я говорю об Амноне, о его приверженности ценностям Государства Израиль и израильской сплоченности, я не могу не прокомментировать то, что происходит в это время», — сказал он.

Герцог подчеркнул: «Но я должен сказать вам, что, когда я вижу образ Амнона перед своими глазами, я прежде всего понимаю, что ни у кого нет привилегии вести себя или говорить так, как будто «страна обречена», или менять паспорт».

«Израильская демократия давняя и стабильная. Миру ценностей израильского общества нелегко бросить вызов», — заявил он.

«Вчера я разговаривал с 37-м правительством Израиля, я пожелал им успехов в их важной миссии и подчеркнул, что их долг — действовать на благо всего народа Израиля и в духе Декларации независимости. Я попросил и потребовал, чтобы они проявили ответственность, которая требуется от всех в это время», — сказал Герцог.

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